Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом ДТП на липецкой трассе
В Липецкой области в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли четыре человека. Среди жертв ДТП есть ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла поздно вечером 22 июня в Липецком районе, у поворота на село Круглое.
«В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли трое взрослых и один ребенок.
Двое детей пострадали и доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.
На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
На востоке Москвы утром 23 июня электробус снес столб и завалился на бок.
Кадры с места ЧП опубликовал 360.ru. Пассажиров в транспортном средстве не было.