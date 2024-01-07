Четыре человека стали жертвами лобового ДТП под Новосибирском

Читайте нас в:

По предварительной версии, водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1364-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Spacio.

«В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу попал несовершеннолетний пассажир Toyota Spacio», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают возраст и личности погибших и пострадавшего ребенка. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Накануне смертельное ДТП произошло в Приморском крае. Авария с участием двух иномарок унесла жизни трех человек, включая ребенка.