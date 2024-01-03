Четыре человека стали жертвами ДТП под Новосибирском

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Днем 3 января 44-летний водитель Toyota Ractis при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным Huinday Tucson. После этого первая иномарка врезалась с грузовой автомобиль Volvo.

«В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются)», - уточнили в сообщении.

Водитель автомобиля Huindai умер в районной больнице, не приходя в сознание. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне пять человек госпитализировали с травмами после ДТП в Новосибирске. Водитель маршрутки не справился с управлением, и она перевернулась.

Ранее сообщалось, что водитель Renault и 28-летняя пассажирка погибли в ДТП под Санкт-Петербургом , а также пострадала восьмилетняя девочка.