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«Предварительно, стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, сообщает наш источник. По некоторым данным, пострадали четыре человека», - написало издание.

Источник РИА «Новости» также сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы. Однако собеседник агентства отметил, что обошлось без пострадавших. Конфликт произошел между гостями заведения. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Новой Москве задержали пожилую пару по подозрению в нападении на полицейских. Предположительно, муж с женой стреляли по соседям и сотрудникам МВД.

В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ , пострадали четыре человека.