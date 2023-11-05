05 ноября 2023, 20:04

Четыре человека пострадали во время стрельбы у ресторана в Москве — СМИ

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В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, пострадали четыре человека.

«Предварительно, стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, сообщает наш источник. По некоторым данным, пострадали четыре человека», - написало издание.

Источник РИА «Новости» также сообщил о стрельбе у ресторана в центре Москвы. Однако собеседник агентства отметил, что обошлось без пострадавших. Конфликт произошел между гостями заведения. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Новой Москве задержали пожилую пару по подозрению в нападении на полицейских. Предположительно, муж с женой стреляли по соседям и сотрудникам МВД.

В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ , пострадали четыре человека.

Стрельба
05 ноября 2023, 20:26
Стрелка из ресторана на Шлюзовой набережной задержали
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Посетителя ресторана, утроившего стрельбу на Шлюзовой набережной в центре Москвы задержали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 37-летний мужчина поссорился с несколькими посетителями. Из травматического пистолета он выстрелил в своих оппонентов, четверо пострадали. Их госпитализировали различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.

«На месте работу правоохранительных органов координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова», - добавили в ведомстве.

Стрельба
05 ноября 2023, 20:01
Агрессивная собака напала на хозяйку в Люберцах. Полицейский открыл огонь
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Собака покусала свою хозяйку в Люберцах. Полицейскому пришлось открыть огонь, чтобы обезвредить агрессивное животное, сообщили «360» в пресс-службе МВД Московской области.

Помощь потребовалась женщине в доме на улице Вертолетной. Участковый обнаружил на месте случившегося ротвейлера, который вел себя агрессивно. Из-за угрозы жизни хозяйке полицейский использовал оружие. Правоохранитель действовал согласно закону, уточнили в МВД.

«Собака была обезврежена, проводим проверку», - добавили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , годовалый пес загнал хозяйку на балкон, откуда девушка вызвала полицию. Правоохранитель выстрелил восемь раз, одна пуля случайно попала в ногу хозяйке. Пострадавшую госпитализировали. Собака еще жива, но девушка решила усыпить пса, так как он напал на нее не в первый раз.

В конце октября стая бродячих собак во главе с алабаем едва не растерзала мужчину и женщину в Салавате. Людям помог водитель проезжавшего мимо автомобиля.

Люберцы МВД РФ Собаки Полиция
05 ноября 2023, 17:05
Крупный пожар начался на заводе в деревне Летово
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На заводе в деревне Летово Новомосковского округа столицы 5 ноября начался пожар. Об этом сообщил источник «360».

К месту происшествия выехали спасатели. Как уточнил источник, задействовано много сил. Из-под крыши одноэтажного здания валит дым.

Причины возгорания пока неизвестны, подробности выясняются. Официальная информация не поступала.

Ранее у аэропорта Шереметьево в Москве взорвался резервуар на газовой заправке. После вспыхнули две машины. В результате происшествия пострадали два человека. Спасатели локализовали пламя на площади 60 квадратных метров.

Пожары
05 ноября 2023, 13:39
Пожар в жилом доме в Мордовии унес жизни четырех детей
Пресс-служба МЧС
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Жилой дом загорелся в населенном пункте Ковылкино в Мордовии. Из-за пожара погибли четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС.

Родители ушли из дома, оставив маленьких детей одних. Начался пожар, но никого из взрослых не оказалось рядом. Спасателям удалось потушить огонь с помощью четырех автоцистерн.

Самому взрослому из погибших было пять лет, младшему - 11 месяцев. С родителями детей начали работать психологи. Пресс-служба МЧС уточнила, в частном доме не было пожарного извещателя, который мог бы среагировать на задымление.

Ранее две девочки двух и четырех лет погибли при пожаре в Люберцах. Они задохнулись из-за дыма. Спасателям удалось вытащить из горящего здания мужчину. В устранении пожара участвовали 37 огнеборцев и 11 машин.

В Хабаровском крае в поселке Заветы Ильича 18 октября при пожаре в деревянном здании погиб ребенок. Дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожары Дети

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