Четыре человека пострадали в Самаре после взрыва газа

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По предварительным данным, газ взорвался в ходе проведения работ по монтажу натяжного потолка без последующего горения. Несущие конструкции многоквартирного дома повреждений не получили.

«В результате происшествия пострадали четыре человека - мужчины 1974 и 1987 годов рождения, и двое молодых людей 2005 года рождения, их госпитализировали», - уточнили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из жилого здания 50 человек. По информации Минздрава Самарской области, состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое.

По факту ЧП региональный Следственный комитет назначил проверку. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники аварийно-спасательных служб.

Ранее бытовой газ взорвался в двухэтажном доме в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. В больницу попали четыре человека.