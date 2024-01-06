06 января 2024, 18:57

Четыре человека пострадали в Самаре после взрыва газа

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Взрыв газового баллона произошел в однокомнатной квартире в Октябрьском районе Самары. Пострадали четверо мужчин, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, газ взорвался в ходе проведения работ по монтажу натяжного потолка без последующего горения. Несущие конструкции многоквартирного дома повреждений не получили.

«В результате происшествия пострадали четыре человека - мужчины 1974 и 1987 годов рождения, и двое молодых людей 2005 года рождения, их госпитализировали», - уточнили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из жилого здания 50 человек. По информации Минздрава Самарской области, состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое.

По факту ЧП региональный Следственный комитет назначил проверку. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники аварийно-спасательных служб.

Ранее бытовой газ взорвался в двухэтажном доме в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. В больницу попали четыре человека.

МЧС РФ Взрывы Следственный комитет России
06 января 2024, 18:01
Участника «голой» вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio снова задержали в Москве
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Отбывавшего административный арест рэпера Николая Васильева (Vacio) вновь задержали в Москве после выхода из СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Музыкальный исполнитель отбывал 15 суток в заключении за участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой , на которой он появился в одном носке на гениталиях.

Сразу после отбывания ареста Васильева задержали повторно по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит еще 15 суток или штраф до 2,5 тысячи рублей.

Vacio задержали 22 декабря, суд наказал его 15 сутками ареста и штрафом в 200 тысяч рублей. Сам рэпер позднее извинился за участие в вечеринке Ивлеевой.

Блогера также оштрафовали на 100 тысяч рублей за нецензурную брань в общественном месте и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Россия Аресты Анастасия Ивлеева
06 января 2024, 17:40
Почти 20 квартир многоэтажного дома в Алтуфьеве затопило из-за прорыва трубы
Телеканал «360»
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В ночь на 6 января в 22-этажном доме, расположенном на Алтуфьевском шоссе в Москве, прорвало трубу. Квартиры в шестом подъезде с первого по четырнадцатый этаж затопило, рассказали «360» очевидцы.

Судя по снятым ими кадрам, вода залила электрические щитки, из-за чего жильцы почти 20 квартир несколько часов провели без электричества. Некоторые квартиры до сих пор обесточены.

В доме, рассказали жители, недавно делали капитальный ремонт. Люди пытались дозвониться в УК «Жилищник», но из-за новогодних праздников связи с компанией нет.

На улице Большевистской в Новосибирске прорвало канализацию. Кипяток затопил парковку супермаркета «Лента».

Электричество Москва
06 января 2024, 17:35
Стало известно о состоянии внука Хрущева перед смертью
РИА «Новости»
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Умерший в квартире в центре Москвы внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей много лет болел красной волчанкой. Об этом со ссылкой на знакомых семьи сообщили «Известия».

Журналисты не уточнили, когда ему поставили диагноз неизлечимого хронического аутоиммунного заболевания и стало ли оно причиной смерти.

«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», - заявил собеседник газеты.

Факт того, что в доме на Тверской улицы Москвы нашли тело 69-летнего Алексея Аджубея, подтвердил его бывший зять Иван Полисский.

Внуку бывшего советского лидера стало плохо в субботу, 6 января. Спасателей вызвал знакомый покойного. По его словам, во время телефонного разговора собеседник пожаловался на резкое ухудшение состояния. Больше он на связь не выходил. В квартиру сотрудников МЧС запустила женщина, которая привезла ключи.

Алексей Аджубей - один из трех сыновей дочери бывшего советского лидера Рады Хрущевой и журналиста Алексея Аджубея. Старший брат покойного Никита умер несколько лет назад. Младший Иван работает преподавателем в Гарвардском университете США.

У Хрущева были еще два внука от сына Сергея. Мальчиков назвали в честь отца и деда. Никита Хрущев стал известным журналистом газеты «Московские новости». Он скончался в 2007 году от инсульта. О Сергее Хрущеве не известно ничего, кроме того, что он живет в Москве.

Болезни Москва
06 января 2024, 15:05
Пожилые супруги умерли на неотапливаемой даче в деревне Куйвози под Петербургом
РИА «Новости»
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Пожилых супругов обнаружили мертвыми в деревне Куйвози в Ленобласти. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По информации телеканала, 78-летнего мужчину и его 70-летнюю жену в последний раз видели 30 декабря.

В пятницу, 5 января, соседи решили проведать пенсионеров. Оказалось, что оба скончались. Тела нашли на неотапливаемой даче. Признаков насильственной смерти при осмотре не выявили, отметил источник.

Точную причину смерти супругов установят по итогам судмедэкспертизы.

Ранее Shot сообщил о гибели обнаженного мужчины на улице в Красноярске. Его окровавленное тело обнаружила работница рыбного магазина на Капитанской улице 4 января.

Судмедэксперты должны выяснить, что стало причиной его гибели. Известно, что мужчине было 30 лет.

Ленинградская область

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