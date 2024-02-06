Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
В Троицком округе Москвы в районе поселения Щаповское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали четыре человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его данным, утром 6 февраля на первом километре Брестско-Калужского перегона столкнулись три легковушки и столько же грузовых машин.
Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле. Их передали бригаде скорой помощи.
Собеседник «360» уточнил, что в массовом ДТП пострадали четыре человека. В сторону Варшавского шоссе перекрыли одну полосу на время устранения последствий аварии.
Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.
Ранее ГИБДД опубликовала статистику по авариям с 29 января по 4 февраля. За это время четыре человека погибли, 107 пострадали в ДТП на дорогах Москвы.