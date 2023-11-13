Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе

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По данным источника, такси загорелось. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке, но его удалось быстро потушить. На месте происшествия работают полиция, скорая и пожарные.

Подробности массовой аварии пока неизвестны, о состоянии пострадавших тоже не сообщали. Специалисты проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре легковых автомобиля столкнулись в Измайлове на Северо-Восточной хорде. Несколько человек пострадали.