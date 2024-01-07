Четыре человека пострадали в ДТП с участием Bentley и УАЗ на Урале

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По предварительной информации, водитель Bentley двигался по Кольцовскому тракту в направлении Арамиля. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент медицинские сотрудники оказывают им необходимую помощь», - уточнило ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее водителя иномарки лишили водительских прав.

Проводится проверка по факту ДТП. На участке трассы, где произошла авария, организовали реверсивное движение, поток регулируют инспекторы ДПС.

Ранее 26 автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека.