07 января 2024, 23:53

Четыре человека пострадали в ДТП с участием Bentley и УАЗ на Урале

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 10-м километре Арамильского тракта под Екатеринбургом. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

По предварительной информации, водитель Bentley двигался по Кольцовскому тракту в направлении Арамиля. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в настоящий момент медицинские сотрудники оказывают им необходимую помощь», - уточнило ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее водителя иномарки лишили водительских прав.

Проводится проверка по факту ДТП. На участке трассы, где произошла авария, организовали реверсивное движение, поток регулируют инспекторы ДПС.

Ранее 26 автомобилей столкнулись в турецкой столице Анкаре. В аварии, произошедшем в районе Аккепрю на бульваре Мевлана, пострадали три человека.

ДТП Иномарки Свердловская область Машины
07 января 2024, 23:35
Российский блогер швырнул малолетнего сына в сугроб
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
Блогеру Сергею Косенко, выбросившему своего малолетнего сына в сугроб, пригрозили органами опеки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Блогер обещал, что снимет самое популярное видео, а потом опубликовал в социальных сетях ролик, на котором он держит в руках ребенка в черно-белом комбинезоне, а затем бросает его в сугроб.

У блогера 6,9 миллиона подписчиков в соцсети. Пользователи начали писать в комментариях, что в Европе за такие действия его бы лишили родительских прав, а ребенка забрали. Некоторые усомнились в том, что блогер психически здоров, другие пригрозили органами опеки.

После того, как аудитория не оценила его перформанс, Косенко попытался оправдаться, заявив, что держал в руках куклу. Пользователи ему не поверили, отметив, что если отследить покадрово, то выяснится, что так называемая кукла и глазами моргает, и мимика в наличии.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца местного жителя Илью Иванова, которого обвинили в убийстве ребенка. Мужчина выбросил дочь из окна пятого этажа во время ссоры с женой.

Дети Соцсети Блогеры
07 января 2024, 22:09
Легковушка насмерть сбила женщину на МКАД
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Женщина погибла под колесами легкового автомобиля на 93-м километре МКАД в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«На внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте», - уточнили в сообщении.

В результате наезда женщина-пешеход получила несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другая смертельная авария произошла на МКАД 23 декабря. На дороге столкнулись несколько машин, одна из них загорелась. На пепелище спасатели обнаружили тела водителя и пассажира.

До этого ДТП с тремя автомобилями случилось на 49-м километре внешней стороны МКАД. Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. Жертвами аварии стали два человека.

ДТП Женщины Водители Москва
07 января 2024, 21:52
Пьяный водитель набросился с ножом на полицейских в Саратове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пьяный житель Саратова напал с ножом на полицейских, которые остановили его автомобиль. Правоохранителям пришлось выстрелить в нападавшего, его госпитализировали, сообщила пресс-служба МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье, 7 января, сотрудники полиции остановили 45-летнего водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. После этого правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

Тогда подозреваемый начал грозить им убийством, а потом несколько раз замахнулся ножом на стоявших рядом правоохранителей. Тогда сотрудники несколько раз выстрелили из табельного оружия - вверх и в сторону нападавшего. Получившего ранение водителя госпитализировали.

Саратовец стал фигурантом уголовного дела, теперь ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее полицейские попытались остановить водителя легковушки у рынка «Садовод» , но тот проигнорировал их требование. После этого стражей порядка окружила толпа рабочих. После этого представителям МВД пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Подозреваемого задержали.

Саратов Уголовное дело Россия Водители Полиция
07 января 2024, 20:27
Четырехлетний ребенок примерз к дулу пушки в Кронштадте
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Кронштадте четырехлетний мальчик лизнул дуло пушки и примерз к нему, сообщил РЕН ТВ. Ребенку потребовалось вмешательство врачей.

Мальчик подошел к пушке на Якорной площади в центре входящего в состав Санкт-Петербурга Кронштадта. Из-за мороза у него тут же примерзли губы и язык: вечером 7 января температура в городе опускалась до -12.

Приехавшие на помощь медработники помогли пострадавшему освободиться и доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как сообщило издание 78.ru , ребенку диагностировали отморожение нижней губы и языка первой-второй степени.

Первые дни 2024 года оказались в Санкт-Петербурге аномально холодными. Как сообщил синоптик Александр Колесов, температура побила рекорд, державшийся более 70 лет.

Жертвой морозов стал трехлетний ребенок, погибший от аллергии на холод : после прогулки он резко начал хрипеть и вскоре потерял сознание.

О риске низкой температуры спасатели предупредили и жителей Центральной России : региональные отделения МЧС посоветовали одеваться теплее и брать дополнительные запасы горючего в поездки.

Санкт-Петербург Дети

Новости по теме