Четыре человека пострадали в ДТП с асфальтоуборочной машиной в Москве

Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» не планируют восстанавливать. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в беседе с РИА «Новости».

«Концертного зала там больше не будет», - объяснил он.

Так Воробьев прокомментировал планы правительства Московской области по восстановлению здания. До этого губернатор сказал, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер.

Теракт в ТЦ в Красногорске произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям. Также злоумышленники кидались коктейлями Молотова и подожгли здание. Погибло 145 человек. Торговый центр полностью сгорел.

Как отметил глава государства Владимир Путин, это был не просто тщательно спланированный теракт, а организованное массовое убийство. По его словам, все причастные к случившемуся будут справедливо наказаны.