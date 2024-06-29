29 июня 2024, 09:19

Четыре человека пострадали в ДТП с асфальтоуборочной машиной в Москве

Публичное достояние
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Четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и асфальтоуборочной машиной в Новомосковском административном округе столицы. На месте аварии разлилось топливо. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на 28-м километре Киевского шоссе при выезде с АЗС в сторону Москвы. Информация поступила в экстренные службы около 08:50. На место выехала бригада скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее в тот же день на площади Рогожская Застава в Москве загорелся автомобиль. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть проезд по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. На место выехали оперативные службы.

Скорая помощь ДТП Топливо Машины Москва
29 июня 2024, 08:20
Автомобиль загорелся на площади в центре Москвы
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Автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Пожар случился у дома № 2. По данным на 08:09, на месте работают представители оперативных служб. Информация о происшествии уточняется.

Из-за ЧП перекрыли движение по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. Водителей попросили выбирать пути объезда.

В середине июня на видео в Москве попал автомобиль каршеринга , загоревшийся посреди дороги. Это случилось в районе Филевского парка. Площадь распространения огня достигла трех квадратных метров. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть две полосы движения из трех в сторону Большой Филевской. Очевидцы опасались, что машина взорвется. На место выезжали экстренные службы. Разлива топлива не было. Информации о пострадавших не поступало.

Пожары Москва
29 июня 2024, 05:10
Губернатор Воробьев заявил, что концертного зала на месте «Крокуса» не будет
РИА «Новости»
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Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» не планируют восстанавливать. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в беседе с РИА «Новости».

«Концертного зала там больше не будет», - объяснил он.

Так Воробьев прокомментировал планы правительства Московской области по восстановлению здания. До этого губернатор сказал, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер.

Теракт в ТЦ в Красногорске произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям. Также злоумышленники кидались коктейлями Молотова и подожгли здание. Погибло 145 человек. Торговый центр полностью сгорел.

Как отметил глава государства Владимир Путин, это был не просто тщательно спланированный теракт, а организованное массовое убийство. По его словам, все причастные к случившемуся будут справедливо наказаны.

Терроризм Андрей Воробьев Москва Теракт в «Крокусе»
29 июня 2024, 01:45
В Турции начали операцию по спасению севшего на мель сухогруза из России
Freepik
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Сухогруз, следовавший из России в Тунис, сел на мель у юго-западного берега Стамбула в Мраморном море. Об этом сообщил телеканал Haber.

По данным генерального управления береговой охраны Турции, судно Lady Ayana потерпело аварию в районе Ешилкей. Оно перевозило пшеницу.

«Катер KEGM-3 и буксир Rescue-10 были немедленно направлены на место происшествия», - заявили представители погранслужбы.

Ранее в порту Бронка в Санкт-Петербурге сел на мель контейнеровоз Flying Fish, который следовал под флагом Панамы. На его борту находилось более двух тысяч контейнеров из Египта. При этом разлив нефтепродуктов не зафиксировали.

Турция Корабли Россия
29 июня 2024, 00:50
Брянский выпускник решил искупаться после вечеринки с одноклассниками и утонул
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Выпускник утонул после вечеринки с одноклассниками в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Семнадцатилетний юноша решил искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Из реки молодой человек так и не вышел. Спасатели начали искать парня и вскоре обнаружили его тело на глубине четырех метров в 10 метрах от берега.

«Трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания. Погибший юноша не умел плавать», - отметили в министерстве.

Ранее двое подростков утонули в реке Илек под Оренбургом. До этого в речке Тимерсянке в Ульяновской области водолазы вытащили труп семилетнего ребенка. Девочка играла на берегу без присмотра.

Выпускные Дети МЧС РФ

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