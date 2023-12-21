Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

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По его информации, заблокированных пассажиров нет. У одного из пострадавших разбит нос, а у второй - губа. О состоянии здоровья других пока неизвестно.

Кроме того, источник уточнил, что разлива топлива нет. ЧП произошло недалеко от станции метро «Черкизовская».

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и установят точные причины и обстоятельства ДТП.

Ранее автобус врезался в фонарь в Москве. В итоге пострадали четыре человека.