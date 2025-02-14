Четыре человека пострадали в аварии с 2 автобусами и 3 легковушками в Омске

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«Автобус, следующий по маршруту № 72, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, следующим по маршруту № 78. При столкновении также пострадали три легковых автомобиля», - процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

Авария случилась в центре города, на Комсомольском мосту. На место ЧП вызвали сотрудников экстренных служб. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам автобуса № 78 и одному из автобуса № 72. Прокуратура начала проверку.

В региональном УМВД сообщили журналистам, что передняя дверь одного из автобусов была заблокирована после ДТП, спасатели помогли водителю выбраться. На месте происшествия возникла пробка.

Ранее авария с участием автобуса случилась в Петроградском районе Петербурга. Общественный транспорт врезался в здание.