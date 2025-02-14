14 февраля 2025, 07:18

Четыре человека пострадали в аварии с 2 автобусами и 3 легковушками в Омске

РИА «Новости»
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Два автобуса и три легковушки столкнулись в Омске, четыре пассажира пострадали. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта мэрии города.

«Автобус, следующий по маршруту № 72, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, следующим по маршруту № 78. При столкновении также пострадали три легковых автомобиля», - процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

Авария случилась в центре города, на Комсомольском мосту. На место ЧП вызвали сотрудников экстренных служб. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам автобуса № 78 и одному из автобуса № 72. Прокуратура начала проверку.

В региональном УМВД сообщили журналистам, что передняя дверь одного из автобусов была заблокирована после ДТП, спасатели помогли водителю выбраться. На месте происшествия возникла пробка.

Ранее авария с участием автобуса случилась в Петроградском районе Петербурга. Общественный транспорт врезался в здание.

Спасатели ДТП Пробки Автобусы Водители
14 февраля 2025, 08:23
Подозреваемого в избиении комментатора Скворцова задержали в Новосибирске
РИА «Новости»
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Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Причастного к случившемуся установили при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину доставили в отдел полиции № 1. Правоохранители опрашивают подозреваемого.

Комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье сообщил, что его коллега Скворцов находится в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска.

Позднее стало известно, что Скворцова избили во время случайного конфликта с агрессивной компанией в одном из новосибирских ресторанов. По факту случившегося возбудили дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Жена комментатора сообщала, что медики подтвердили черепно-мозговую травму у мужа.

МВД РФ Избиения
14 февраля 2025, 07:56
Два автомобиля попали в аварию на Алтуфьевском шоссе
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Утром 14 февраля ДТП с участием двух автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве. На месте работают оперативные службы города, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии затруднено. Водителей попросили заблаговременно выбирать пути объезда.

Днем ранее три человека погибли в аварии двух легковушек на трассе в Подмосковье.

ДТП Машины
14 февраля 2025, 07:11
Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Утром 14 февраля в административном здании на северо-востоке Москвы случился пожар. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на проспекте Мира. По предварительным данным, возгорание зафиксировали в помещении на втором этаже здания.

Площадь распространения огня пока неизвестна, данные о пострадавших не поступали. Подробная информация уточняется.

Ранее огонь охватил четыре бытовки на Молодогвардейской улице в Москве.

Пожары Москва
14 февраля 2025, 06:55
В Хабаровском крае из-за удлинителя сгорела квартира
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае квартира сгорела из-за удлинителя, при пожаре пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным министерства, загорелась однокомнатная квартира в трехэтажном доме в городе Советская Гавань, 48-летний хозяин смог выбраться из горящего помещения через окно. Двое соседей - 24-летняя женщина и 30-летний мужчина - отравились угарным газом. Всех троих отправили в больницу.

«Сотрудники МЧС России потушили пожар на 25 квадратах. На месте работали 11 огнеборцев и четыре единицы техники. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание», - заявили в МЧС.

Ранее пожар начался в Центральном районе Сочи. Огонь охватил одноэтажный частный дом. Пламя разгорелось на площади 80 квадратных метров.

Пожары Больницы Сочи Россия Квартиры

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