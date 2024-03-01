01 марта 2024, 18:24

Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

МЧС России уточнили данные о пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, расположенном на улице Чернышевского, 33 в Серпухове. Травмы получили трое взрослых и один ребенок.

В пресс-службе ведомства уточнили, что из дома эвакуировали 10 жильцов, еще семь человек спасли. Пожар, вызванный взрывом, полностью ликвидировали.

В пятницу, 1 марта, на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ. О хлопке сообщали очевидцы. Взрывная волна выбила стекла в загоревшейся и соседних квартирах. Огонь охватил 155 квадратных метров. За помощью к медикам обратились три человека.

В ликвидации возгорания принимали участие более 30 сотрудников экстренных служб. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники.

Пожары Серпухов Россия
01 марта 2024, 16:35
Пострадавшим от взрыва газа квартирам в Серпухове начали менять окна
Читайте нас в: Google Новости
Экстренные службы приступили к ремонту пострадавших от взрыва газа квартир в Серпухове. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

На место прибыли представители полиции, Следственного комитета и Мособлгаза, они приступили к проверке версий ЧП.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко отметил, что важно оказать адресную помощь всем пострадавшим.

«Важно разобраться и понять, кому из жителей помочь в расселении. Администрация готова предоставить маневренный фонд. На место вызвали руководителя управляющей компании, сейчас вместе будем решать», - отметил он.

Днем 1 марта в Серпухове произошел взрыв на четвертом этаже жилого дома, после чего загорелись четыре квартиры на площади 155 квадратных метров. На место прибыли экстренные службы, всего в работах задействовали 36 спасателей и 11 единиц пожарной спецтехники.

Никитенко заявлял, что всех жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали , в ближайшее время рабочие восстановят его, чтобы люди из непострадавших квартир вернулись в свои дома.

Спасатели Пожары Серпухов Взрывы Работа
01 марта 2024, 14:33
Взрыв произошел в жилом доме в Серпухове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Серпухове в жилом доме произошел пожар. Местные жители рассказали «360», что возгорание началось после взрыва.

По предварительным данным, ЧП произошло в доме на улице Чернышевского. Очевидцы рассказали «360», что на балконе горящей квартиры находилась женщина. Прибывшие на месте экстренные службы сняли ее с помощью пожарной лестницы.

Пожары Серпухов
01 марта 2024, 11:23
Глыба льда упала на семилетнего мальчика в Коми
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Коми глыба льда упала с крыши дома на семилетнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

ЧП произошло 27 февраля на улице Советская в городе Печора. Медики оценили вред здоровью ребенка как тяжкий.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители изъяли документацию из управляющей компании, которая обслуживает дом.

Ранее на набережной Фонтанки в Петербурге огромная сосулька упала на голову несовершеннолетней девушке. Пострадавшая получила сотрясение и черепно-мозговую травму.

Жительница Нефтекамска чудом выжила после падения с крыши сосульки.

Уголовное дело Дети Россия
01 марта 2024, 11:04
Актера из «Папиных дочек» и «Ранеток» задержали с мефедроном
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актера Юрия Яковлева, которому принесла известность роль Миши Семенова в популярном сериале «Ранетки», задержали в Москве с двумя граммами мефедрона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, это произошло 22 февраля. Сотрудники полиции, патрулируя район Ясенево, заметили мужчину, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон.

Актера задержали. Против него возбудили уголовное дело, 31-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», задержали в Москве с пакетом наркотиков. В свертке у него также обнаружили мефедрон.

Наркотики Сериалы Мужчины Полиция Актеры Москва

Новости по теме