Четыре человека пострадали из-за ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье

На юго-западе Москвы водитель такси напал с дубинкой на пассажира и ограбил его. О происшествии рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности водителя автомобиля такси, обвиняемого в разбойном нападении на пассажира», - заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, 44-летний ранее судимый водитель автомобиля марки Mercedes повздорил с клиентом. На проспекте 60-летия Октября они вышли из машины. Таксист достал из багажника резиновую дубинку и ударил пассажира по голове, после чего забрал к него сумку и телефон и уехал.

После этого водитель достал из сумки четыре тысячи рублей, а также зашел с украденного телефона в приложение и оплатил поездку с максимальным размером чаевых. Сумку и дубинку он выбросил.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Против таксиста возбудили уголовное дело о разбое. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали таксиста , который напал на машину с инвалидом. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.