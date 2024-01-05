05 января 2024, 03:26

Четыре человека попали в больницу после аварии на Ленинградском шоссе в Москве

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Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Четыре человека пострадали, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

«По предварительным данным, на 19-м километре Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека - два водителя и два пассажира», - заявили в ведомстве.

Пострадавшие находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

В Чувашии автобус попал в аварию , когда ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти. Двое человек погибли, а 15 получили травмы.

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина въехал в остановку общественного транспорта. Погибли два человека, еще двое пострадали.

Больницы Автобусы Мужчины Машины Москва
05 января 2024, 03:35
Машина скорой помощи опрокинулась и 3 часа пролежала в кювете под Екатеринбургом
РИА «Новости»
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Авария произошла недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области. Машина скорой помощи улетела в кювет, сообщило издание Ura.ru.

Местные жители сообщили в соцсетях, что водителю скорой пришлось долго ждать помощи в сильный мороз.

«Ночью карета скорой помощи улетела в кювет и около трех часов водитель скорой ждал помощи. Температура была -34, ему помог водитель фуры», - указали в сообщении.

Официальной информации по поводу случившегося от ГИБДД по Свердловской области не поступало.

Ранее машина скорой помощи и два грузовых автомобиля устроили ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Сначала фура врезалась в трактор коммунальных служб. Автомобиль скорой помощи, спешивший к месту аварии, столкнулся с другим грузовиком.

Скорая помощь ДТП Свердловская область
05 января 2024, 02:36
Ребенок нашел мертвую мать в квартире в ЯНАО
РИА «Новости»
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Утром 3 января 12-летний мальчик обнаружил тело мертвой матери в их квартире в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации очевидцев, женщина покончила с собой. Об этом сообщил местный новостной Telegram-канал NSK.

По данным канала, в квартире вместе с матерью и сыном жило много животных: собака, четыре кота, и еще 12 мелких питомцев, в том числе хомяки и крысы.

Ранее стало известно, что школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь. Семиклассник оставил предсмертную записку своим родителям, которых обвинил в том, что они оставили его без новогоднего подарка. Подросток хотел получить на праздник новый компьютер, но родители отказались дарить его из-за плохих оценок школьника во второй четверти.

В конце декабря в столичном отеле «Рэдиссон Славянская» нашли тело писателя-фантаста Андрея Жилича. По характеру травм полицейские предположили, что мужчина добровольно расстался с жизнью.

Дети Школьники Полиция
05 января 2024, 01:38
Школьница умерла при загадочных обстоятельствах в Твери
РИА «Новости»
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Школьница умерла при загадочных обстоятельствах в гостях у своего ровесника в Твери. Причиной смерти 15-летней девочки могло стать отравление неизвестным веществом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, вечером 2 января врачи скорой помощи приехали на вызов в квартиру на бульваре Гусева в Твери. Там они нашли девочку-подростка без признаков жизни. Спасти ее не удалось.

Источник сообщил, что сама школьница из Вышнего Волочка, а в Тверь она приехала в гости к своему 15-летнему другу.

Причину смерти школьницы установит судмедэкспертиза. Следственные органы забрали из квартиры сумку с лекарствами и телефоны подростков. Проводится проверка.

В начале декабря школьник чуть не умер от отравления рецептурными лекарствами в Свердловской области. Пострадавший учится в девятом классе, ему 15 лет. Врачи успели спасти подростка.

Дети Скорая помощь Лекарства Врачи
05 января 2024, 00:31
«Было жутко». Жительница Новороссийска рассказала о взрыве в городе
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Мощный взрыв раздался в небе над Новороссийском. Одна из местных жительниц рассказала «360», что звук был очень громким и жутким.

Женщина собиралась погулять с собакой, но услышала громкий звук и почувствовала вибрацию.

«Сначала был слышен звук, а потом появился белый шлейф», - отметила она.

Взрыв был настолько сильный, что даже «кресло затряслось». По словам собеседницы «360», это «было жутко», но вероятнее всего, это случилось не в самом городе, потому что «осколков нигде нет».

Сразу после этого у машин сработала сигнализация, а за 10 минут перед взрывом начались проблемы с интернетом. Перебои с Сетью все еще продолжаются.

Взрыв в Новороссийске случился поздним вечером в четверг, 4 января. В городе работала система противовоздушной обороны. Местные жители услышали громкие звуки и рассказали о том, как тряслись окна. Также стало известно об атаке дронов на Крым.

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