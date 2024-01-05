Четыре человека попали в больницу после аварии на Ленинградском шоссе в Москве

«По предварительным данным, на 19-м километре Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека - два водителя и два пассажира», - заявили в ведомстве.

Пострадавшие находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

В Чувашии автобус попал в аварию , когда ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти. Двое человек погибли, а 15 получили травмы.

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина въехал в остановку общественного транспорта. Погибли два человека, еще двое пострадали.