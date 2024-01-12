12 января 2024, 18:12

Четыре человека погибли в пожаре на северо-востоке Москвы

РИА «Новости»
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В Северо-Восточном округе Москвы на улице Академика Комарова загорелась квартира в жилом доме. В результате пожара погибли трое взрослых и ребенок, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, в соседней квартире могут находиться дети. Весь подъезд заволокло плотным дымом. Пожарные спасают жильцов.

Собеседник «360» уточнил, что возгорание произошло в квартире на первом этаже на площади в 15 квадратных метров. Он добавил, что со второго этажа удалось спасти двоих детей. Их передали бригаде скорой.

Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Несколько часов назад в Шмитовском проезде неподалеку от «Москвы-Сити» также вспыхнул пожар. Предположительно, загорелся ангар.

Пожары Москва
12 января 2024, 18:13
Таксист сбил двух пешеходов в Москве
РИА «Новости»
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Пытаясь уйти от столкновения со встречным автомобилем, водитель такси сбил двух женщин на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома № 35. По данным источника, таксист пытался избежать аварии из-за агрессивного вождения другого участника движения и совершил наезд на двух пешеходов. Совершая маневр, он выехал на тротуар.

Одну из женщин госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, вторая получила ушибы, но отказалась от медицинской помощи. О состоянии водителей иномарок не сообщалось.

К месту происшествия прибыли сотрудники дорожно-постовой службы и скорая помощь.

Сегодня утром водитель такси сбил 13-летнего подростка на улице Сущевский Вал. О состоянии пострадавшего в аварии ребенка пока ничего не известно.

Москва
12 января 2024, 17:10
Дело возбудили после убийства женщины в подвале на востоке Москвы
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В Москве возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины на 16-й Парковой улице. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в строительном мешке утром 12 января. Следователи приступили к изучению записей с видеокамер и опросу очевидцев.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», - уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и поручили провести розыскные мероприятия.

По информации Telegram-канала «112», женщина познакомилась с предполагаемым убийцей на сайте знакомств и отправилась с ним на свидание в подвал многоэтажки. Перед встречей она сообщила дочери о своих планах, которая позже и обратилась в полицию, когда мать не вышла на связь.

Уголовное дело Убийства Преступления Следственный комитет России Москва
12 января 2024, 16:52
«Я отмахивалась от него». Тагильчанка — о нападении водителя в маршрутке
Телеканал «360»
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Водитель маршрутки без причины набросился и избил девушку в Нижнем Тагиле. Он обругал пассажирку и порвал ей одежду. Пострадавшая в беседе с «360» рассказала подробности случившегося.

Она отметила, что мужчина хамил не только ей, но и другим пассажирам автобуса. Поведение водителя удивило девушку, но она решила не обращать на это внимания.

«Мы надели наушники и ехали молча. <…> Я ему даю спокойно денежку, он роняет несколько рублей и с матом говорит» - объяснила пострадавшая.

В ответ на крик пассажирка сделала ему корректное замечание и попыталась выйти из салона.

«Я выхожу, говорю: „Нормально общайтесь“ и закрываю дверь. Мы недалеко отходим, он вылетает из маршрутки и кричит» - сообщила девушка.

Водитель набросился на нее с кулаками. Он схватил пассажирку за шиворот, порвал ей куртку и ударил.

«Хватает меня за шкирку и начинает таскать. Я отмахивалась от него, задела его лицо. Он ударил в ответ и кинул с лестницы», - поделилась подробностями пострадавшая.

Она добавила, что ей никто не пришел на помощь. Два молодых человека сняли видео, а одна пассажирка осудила поведение мужчины.

«Мальчики стояли и снимали, что очень удивительно. Одна девушка сказала: „Прекратите, это же ребенок“. В маршрутке людей почти не было, как раз эти два мальчика и девушка», - отметила жительница Нижнего Тагила.

В результате девушка получила ссадины и ушиб колена. После побоев она отправилась в полицию и написала заявление.

Ранее источник «360» заявил, что водитель маршрутки напал на тагильчанку в ответ на сделанное замечание. После драки мужчина успокоился и уехал, не извинившись перед пострадавшей девушкой.

Урал Автобусы Свердловская область Водители Полиция
12 января 2024, 16:27
Сотрудник фирмы в Москве переоделся в женщину и украл с работы 18 млн рублей
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Житель Москвы украл 18 миллионов рублей у компании, в которой проработал примерно три года. Для маскировки он решил надеть женские вещи, сообщил Telegram-канал Mash.

В издании уточнили, что в декабре 2023 года начальник фирмы дал 27-летнему менеджеру крупную сумму наличных и поручил положить ее в сейф. Спустя какое-то время менеджер пропал вместе с деньгами и перестал отвечать на звонки.

По версии следствия, молодой человек переоделся в женскую одежду, чтобы отвести от себя подозрения. Он рассчитывал, что по кадрам с видеонаблюдения не поймут, что это мужчина.

Правоохранители установили, что подозреваемый жил с девушкой, судимой за кражу. Менеджера задержала полиция, деньги он вернул. Вскоре его ждет судебный процесс и вынесение наказания.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогого смартфона в одном из баров на Пятницкой улице в Москве. Патруль остановил подозреваемого на улице Академика Волгина.

Кражи Москва

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