Четыре человека погибли в ДТП за первую неделю января в Москве
С 1 по 7 января 2024 года на московских дорогах зарегистрировали 52 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли четыре человека, а еще 59 получили ранения, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших оказались четыре ребенка в возрасте до 16 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.
«Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств», - заявили в Госавтоинспекции.
В пресс-службе добавили, что больше всего аварий произошло в четверг и субботу, а меньше всего - во вторник и среду. Кроме того, за неделю инспекторы пресекли 335 случаев вождения в нетрезвом состоянии.
Ранее столичный дептранс опубликовал кадры наезда автомобиля на поэта Льва Рубинштейна на северо-востоке Москвы.