Четыре человека погибли в ДТП за первую неделю января в Москве

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших оказались четыре ребенка в возрасте до 16 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

«Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств», - заявили в Госавтоинспекции.

В пресс-службе добавили, что больше всего аварий произошло в четверг и субботу, а меньше всего - во вторник и среду. Кроме того, за неделю инспекторы пресекли 335 случаев вождения в нетрезвом состоянии.

Ранее столичный дептранс опубликовал кадры наезда автомобиля на поэта Льва Рубинштейна на северо-востоке Москвы.