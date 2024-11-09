09 ноября 2024, 09:23

Четыре человека погибли в ДТП в Удмуртии

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Сарапуле. Четыре человека погибли, двое детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте работают шестеро спасателей и две единицы техники.

По предварительной информации сотрудников полиции , около семи часов утра водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Погибшие - это сам предполагаемый виновник аварии и три его пассажирки.

Ранее в Москве лоб в лоб столкнулись автомобиль каршеринга и грузовой фургон. Водитель легковушки получил травму руки, но отказался от госпитализации. Что стало причиной происшествия, неизвестно.

МВД РФ ДТП МЧС РФ Удмуртия
09 ноября 2024, 00:42
Пенсионерка напала на школьницу на северо-востоке Петербурга
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На северо-востоке Санкт-Петербурга пожилая женщина во дворе школы сделала двум девочкам замечание, а затем напала на одну их них. Об этом сообщила «Фонтанка».

ЧП произошло на территории школы, расположенной на улице Пейзажной. После уроков восьмилетняя девочка сидела и разговаривала с подругой, когда к ним подошла незнакомая бабушка и потребовала «не болтать». Школьница ответила, что не нужно ей указывать, что делать.

После этого пенсионерка дважды ударила ее по лицу перчаткой, а также попыталась закрыть ей рот. Девочка сопротивлялась. После такого общения с чужой бабушкой ребенку диагностировали ушиб безымянного пальца. Мать пострадавшей девочки заявила «Фонтанке», что добьется наказания для пенсионерки.

В школе пояснили, что пожилую женщину пропустили на территорию, так как она пришла забрать дошкольника.

Ранее в Челябинской области учитель физкультуры остановил неадеквата , проникшего в школу с ножом.

Санкт-Петербург Дети Школы Пенсионеры Школьники
08 ноября 2024, 22:42
Рыбак выловил в Яузе мертвого мужчину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Преображенском районе на востоке Москвы мужчина во время рыбалки обнаружил тело человека. К набережной реки Яузы выехала полиция, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 21:29. Местный житель рыбачил на магнит на Яузе в районе дома по Электрозаводской улице, 33 строение 5 и наткнулся на части тела мужчины. К месту происшествия подоспела полиция, чтобы поднять останки.

В Кузьминках весной москвичи обнаружили тело годовалого ребенка. Он лежал в воде недалеко от берега реки Чурилихи в местном парке. Следком Москвы устроил доследственную проверку, назначил ряд экспертиз и начал поиск матери. Прокуратура взяла разбирательство на контроль.

Через несколько месяцев труп мужчины обнаружили в реке возле делового центра «Москва-Сити», сообщили «Известия». Он оставил записку.

Спасатели Москва
08 ноября 2024, 22:34
«Такая боль пронзила». В Орехово-Зуеве неадекват напал на пенсионерку и угрожал убийством
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Избитая неадекватом в начале ноября 70-летняя жительница Орехово-Зуева Ольга Сурнина давно подкармливает бездомных животных, но это нравится не всем местным жителям. О том, что произошло в день нападения, она рассказала корреспонденту 360.ru.

По словам женщины, она много лет спасает, кормит и убирает за животными. Недавно она сбросилась с жителями, чтобы простерилизовать кошек. Сейчас у нее живут собака Роза и четыре кошки.

Бездомных животных она кормит напротив дома на Крупской, 33, там, где на нее и напал неадекват. В тот день она была с приятельницей Ириной.

«Это произошло в воскресенье, 3 ноября. Мы всегда в 20:30 выходим, как бы перед сном. Она собачку выгуливает и я», - сказала собеседница 360.ru.

После того, как они покормили животных, сели на лавочку у дома. Мужчина подошел к ним где-то в 20:45 и начал оскорблять. Сурнина вспомнила, что в начале лета какой-то мужчина также угрожал свернуть ей голову, если она не прекратит кормить животных. Она считает, что это мог быть тот же человек, который в этот раз обещал натравить на нее своего алабая.

«Он тебя и так, и сяк, и я тебя, а потом убью. И стукает Розу по животу. Она взвизгнула и ушла, испугалась», - отметила женщина.

Сурнина призналась, что ей было страшно, она дрожала, даже испугалась, что будет инсульт.

«В это время я привстала. И он мне ногой под зад с такой силой. Меня такая боль пронзила, как будто и в коленке надломилось. А он второй удар также нанес туда», - рассказала она.

Она написала заявление в полицию. Там ей рассказали, что этого мужчину давно ищут, он нападал и на других людей. На него уже завели уголовное дело о хулиганстве.

Уголовное дело Пенсионеры Коты Собаки Россия Животные Полиция Избиения Орехово-Зуево
08 ноября 2024, 20:08
Развернувшийся вертолет ранил трех человек под Томском
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Травмы различной степени тяжести получили три человека на взлетной площадке месторождения Урманское в Томской области. Все они попали под хвост самопроизвольно развернувшегося вертолета Ми-8, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно доставило на месторождение необходимые грузы. После того как из него вынесли все доставленные коробки, вертолет по неустановленной причине повернулся и зацепил хвостом трех человек. Пострадавших направили в больницу с травмами.

Следователи организовали проверку для выявления нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место прибыли криминалисты для установления всех обстоятельств происшествия.

В конце октября вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Хабаровском крае. Воздушное судно вылетело из села Бриакан, но из-за технической неисправности приземлилось в в Тугуро-Чумиканском районе. В краевом главке МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал и помощь спасателей не потребовалась.

Вертолеты Больницы Россия Следственный комитет России

Новости по теме