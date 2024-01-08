08 января 2024, 16:47

Четыре человека погибли в ДТП с 30 машинами в Новгородской области

пресс-служба УГИБДД по Новгородской области
Читайте нас в: Google Новости

На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулись около 30 автомобилей. В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

ДТП случилось в 14:45 на 526-м километре автодороги. Информация по количеству пострадавших уточняется.

Движение в сторону Москвы оказалось перекрыто. Объезд организовали на 545-м километре с выездом на ФАД М-10 «Россия».

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Оперативно выехал и начальник управления ГИБДД по региону Виктор Гаврилов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Следователи организовали проверку по факту происшествия. По предварительным данным , авария случилась из-за ухудшения погодных условий. СК даст правовую оценку действиям лиц, обязанных чистить скоростную автомагистраль от снега. Проверку проведут по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). По ее итогам примут процессуальное решение.

Дети ДТП СК РФ Следственный комитет России
08 января 2024, 16:36
Врыв произошел на железной дороге в Нижнем Тагиле
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Недалеко от места случившегося обнаружили еще одно взрывное устройство.

По данным Telegram-канала , ВУ закрепили на одной из цистерн, которые вышли с нефтебазы у станции Сан-Донато утром 8 января. Первыми взрыв услышали охранники, сторожившие вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место случившегося. Туда же выехали взрывотехники.

Ранее в Московской области произошел взрыв в кальянной. Правоохранители 7 января получили сообщение о применении похожего на гранату боеприпаса в одном из заведений на улице Гагарина в Домодедове. Полиция задержала местного жителя по факту случившегося.

В СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Угрозы возгорания не было, спасатели на место не выезжали.

Взрывы Дороги Свердловская область
08 января 2024, 14:34
Младенец погиб в Татарстане после того, как с ним поиграли мать и ее сожитель
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
В Татарстане четырехмесячный ребенок погиб от кровоизлияния в спинной мозг. По предварительным данным, мальчика подбрасывали в воздух во время игры, сообщил Telegram-канал Baza.

Младенец скончался утром 6 января в городе Зеленодольске. У малыша не выявили признаков насильственной смерти. Вскрытие показало, что причиной гибели стало кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника. В результате по факту случившегося задержали мать ребенка и ее сожителя.

По предварительной версии следствия, малыш получил травму в результате игр - его подбрасывали в воздух. Точную причину смерти назовут после гистологической и ситуационной экспертиз. Следственный комитет возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

На Алтае 3 января стало известно о смерти четырехмесячного ребенка. Мать оставила младенца с двухлетним братом без еды в неотапливаемом доме 31 декабря.

Уголовное дело Дети Татарстан
08 января 2024, 13:17
Обледеневшие стены и дыры вместо окон. Появилось видео с последствиями пожара на севере Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.

Два окна в пятиэтажке выбиты, на стеклах уцелевших окон возникла толстая ледяная корка. Пожарная лестница практически превратилась в глыбу льда. Из дыры вместо окна по-прежнему идет дым. Иней образовался и на стоявших вблизи деревьях.

На момент съемки видео на месте продолжали работать специалисты. Возле пятиэтажного дома стояла пожарная машина.

Возгорание произошло вечером 7 января. Спасатели вскрыли квартиру над горящей и обнаружили, что она доверху забита хламом. Им пришлось до утра разгребать мусорные завалы. О пострадавших не сообщалось. Из двух подъездов эвакуировали 19 жильцов. Пожар полностью ликвидировали лишь около 04:00. За час до этого его удалось локализовать.

Пожары
08 января 2024, 12:36
Три грузовика столкнулись на МКАД, в одной из машин зажало человека
Читайте нас в: Google Новости
На Московской кольцевой автодороге произошло ДТП с тремя грузовиками. В одном из них — зажат человек, сообщил источник «360».

По его данным, массовая авария случилась 8 января на внешней стороне 54-го километра МКАД в Можайском районе столицы. Прибывшие спасатели пытаются вытащить из машины зажатого в ней человека. На месте также работают автоинспекторы. О пострадавших информации нет.

В пресс-службе дептранса Москвы подтвердили информацию о массовой аварии с тремя большегрузами. В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Накануне на внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

ДТП Москва

Новости по теме