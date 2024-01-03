03 января 2024, 07:44

Четыре человека погибли при пожаре в магаданском селе

РИА «Новости»
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Пожар произошел в ночь на 3 января в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Четыре человека погибли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела четырех человек.

Уточняется, что огонь уничтожил стены, кровлю дома и пристройку к нему на площади 18 квадратных метров. Следственная группа устанавливает обстоятельства, при которых произошел пожар.

Минувшей ночью также произошел пожар в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ, после чего началось возгорание.

Пожары МЧС РФ
03 января 2024, 05:18
Потерявшаяся собака напала на девочку в Томске
РИА «Новости»
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Породистая собака напала на семилетнюю девочку в Томске. Ребенок сильно пострадал, его доставили в больницу, сообщил РЕН ТВ.

Нападение случилось в переулке Карпова. Собака породы хаски напала на девочку. Ребенку помог мужчина, который чистил автомобиль от снега неподалеку. Он отогнал пса щеткой. Судя по ошейнику, собака потерялась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном вреде здоровью. Правоохранители изучают подробности нападения животного на ребенка.

В Екатеринбурге женщина выбросила породистого щенка в мусорку. Пса спасли сотрудники коммунальной службы, когда услышали писк. Женщина объяснила свой поступок тем, что после рождения у щенка пропало сердцебиение.

В Москве ветеринары спасли породистую кошку от наклейки в форме сердца. Украшение прилипло к небу животного и поранило ротовую полость. Если бы кошка проглотила наклейку, у истории могла бы закончиться очень печально.

Уголовное дело Дети Больницы Собаки Животные
03 января 2024, 05:10
Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска пиротехники на Новый год
РИА «Новости»
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Ученик девятого класса попал в больницу в результате неосторожного запуска салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале МЧС Саратовской области.

«В поселке Заволжский Пугачевского района 1 января в 00:10 школьник осуществлял запуск пиротехнического изделия на открытой площадке. В результате неосторожности при использовании салюта молодой человек получил ожоги», - уточнили в ведомстве.

Подростка отправили в реанимационное отделение Пугачевской больницы.

Региональный СК уже инициировал проверку, по результатам которой они примут процессуальное решение.

При этом следователи выяснили , что 15-летний юноша находился в тот момент на улице вместе в сестрой. Он зажег петарду, от хлопка которой и получил термические ожоги в области головы и на руке.

Ранее школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь из-за подарка. Семикласснику не подарили новый компьютер из-за плохих оценок.

Саратов Дети Новый год
03 января 2024, 05:06
Ребенок пропал в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге пропал 13-летний школьник. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «Прорыв»в соцсети «ВКонтакте».

В Екатеринбурге пропал 13-летний школьник. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, местонахождение подростка неизвестно со 2 января. Рост школьника 165 сантиметров. У него голубые глаза, светло-русые волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в серые штаны, серую куртку с белыми пятнами, зеленую толстовку и черные ботинки.

В декабре в Ярославской области нашли пропавшую 11-летнюю девочку. По данным следователей, школьница ушла из дома в Ярославле после ссоры с мамой и перестала выходить на связь. В течение четырех дней о ее местоположении было ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На пятый день девочку нашли в доме знакомых в Гаврилов-Яме, который находится в 50 километрах от Ярославля. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дети Школьники Екатеринбург
03 января 2024, 04:30
Количество погибших в Японии от землетрясений увеличилось до 62
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Число погибших из-за землетрясений в Японии выросло до 62. Такие данные предоставило местное издание Asahi.

Более 100 человек получили различные травмы. Жители префектуры Исикава пострадали от стихии больше всего. Этот регион был в центре нескольких землетрясений. Подземные толчки уничтожили более 200 жилых домов и 100 строений, а в 33 тысячах домов нет электричества.

Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей. Им помогают экстренные службы и даже военные. Оперативные службы вывезли около 63 тысяч жителей Исикавы и ближайших к ней префектур.

С понедельника в Японии произошло более 300 толчков разной силы. Началось все с двух сильных землетрясений магнитудами 5,7 и 7,4. Толчки почувствовали жители Осаки, Киото и Токио, сообщил сайт Piter TV Другое землетрясение произошло в США - прямо в центре Нью-Йорка, на острове Рузвельт. Его магнитуда составила 1,7. В то же время полиция города получила обращения о нескольких взрывах и тряске. В некоторых домах начались проблемы с электричеством.

США Электричество Землетрясения Япония Полиция

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