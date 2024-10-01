01 октября 2024, 17:06

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

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Четыре человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Ува в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тушили его 15 спасателей и шесть единиц техники. Разбирая завалы, специалисты обнаружили тела двоих мужчин и двух женщин.

Причины возгорания еще предстоит установить. МЧС обратило внимание, что в доме не было пожарного извещателя.

Ранее пожар произошел в квартире в Кузнецке Пензенской области. Ликвидировав возгорание, спасатели нашли тело 45-летнего мужчины. Следственный комитет проводит проверку.

Также накануне мать и трое детей сгорели в частном доме в Амурской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, в их доме тоже не было пожарного извещателя.

Пожары МЧС РФ Удмуртия
01 октября 2024, 14:45
«На них большой спрос». Двух кенгурят похитили из калужского зоопарка
Unsplash
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Злоумышленники похитили двух кенгурят из «Парка Птиц» в Жуковском районе Калужской области. Об этом 360.ru сообщило руководство зоопарка.

По словам представителя «Парка Птиц», детенышей украли в ночь на 30 сентября.

«Этот подвид называется Рыже-серый валлаби. Украли двух маленьких кенгурят. Возраст около полугода у них», - отметил он.

Представитель зоопарка предположил, что экзотических животных могли украсть для частной коллекции.

«Сейчас рынок животных достаточно узкий. Из Европы мало животных, и [на] них большой спрос: и зоопарки ищут, и частники ищут», - объяснил он.

Другой представитель экзотариума отметил, что пропажу заметили утром. По его словам, о детенышах кенгуру знали только работники зоопарка.

«Вчера украли кенгуру. Утром я кормить [их] пришел, это был день, 09:00. Маленькие они были, четыре-пять месяцев», - подчеркнул он.

Ранее в Ленобласти из зоопарка в «Охта парке» сбежал дикобраз. Жители Всеволожского района заметили, что он прогуливался неподалеку от жилых домов. Неравнодушные соседи поймали животное, отвели его в укромное место и накормили. Позже к ним приехали работники зоопарка, которые отвезли дикобраза домой.

Птицы Животные Зоопарки Парки
30 сентября 2024, 20:15
Водитель трактора пострадал в результате ДТП с Dodge Challenger в Москве
РИА «Новости»
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Трактор «Белорус» столкнулся с Dodge Challenger и перевернулся на Киевском шоссе вечером 30 сентября в Москве. Тракториста госпитализировали с серьезными травмами, движение пришлось перекрыть на четырех полосах, сообщил источник 360.ru.

В Дептрансе Москвы рассказали, что авария случилась в районе 29-го километра Киевского шоссе. Водителей предупредили, что движение затруднено на участке 2,3 километра. Автомобилистов попросили быть внимательными и выбирать пути объезда.

Источник уточнил, что ДТП произошло на съезде с Киевского шоссе в Мешково, дорожные службы перекрыли движение по четырем полосам. На место происшествия прибыла скорая помощь. Медики осмотрели водителя трактора, ему понадобилась помощь. По информации собеседника 360.ru, у него травмы позвоночника и тазобедренного сустава.

Днем в Москве в аварию попал автобус. Пострадали 11 человек, включая двоих детей.

Больницы ДТП Москва
30 сентября 2024, 19:45
СК возбудил дело после нападения на журналиста 360.ru Молочко в Битцевском лесу
РИА «Новости»
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СК возбудил дело по факту нападения на журналиста 360.ru Александра Молочко в Москве. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

На Александра Молочко, работавшего со съемочной группой 360.ru в Москве, набросились несколько человек. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил Следственный комитет отреагировать на случившееся и дать оценку произошедшему.

«По данному факту (обращения Мельникова ИВ) Черемушкинским МРСО города Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов - прим. ред.), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка произошедшему», - рассказала 360.ru замруководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Екатерина Венедиктова.

Частью 3 статьи 144 предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Днем 30 сентября жители поселка Узкое пригласили нашу съемочную группу, чтобы спасти от сноса старинные дома. В результате злоумышленники набросились на журналистов с кулаками.

Уголовное дело Журналистика Полиция Следственный комитет России Москва
30 сентября 2024, 13:26
«Сотрудники работают». Жильцам квартир в «Селигер-Сити» нашли временное пристанище
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Владельцев пострадавших квартир жилого комплекса «Селигер-сити» в Москве, в котором ночью произошел пожар со взрывами, уже расселили. Об этом рассказал 360.ru очевидец происшествия.

«Сотрудники работают с момента происшествия в оперативном режиме, было принято около 50 жителей пострадавших квартир с домашними животными», - сообщил он.

По словам собеседника 360.ru, из квартиры, ставшей эпицентром взрыва, уже вынесли тело погибшего. В управляющей компании работают следователи и журналисты.

Первый взрыв в доме прогремел, как сообщил другой очевидец, в 02:45 ночи. После этого жильцы пострадавших квартир стали звать на помощь. Соседи начали обегать этажи и стучать в двери, чтобы все вышли на улицу.

По одной из версий, причиной взрыва стал газовый баллон. При пожаре погиб один человек и пострадали еще двое. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, сейчас огонь уже полностью потушили.

Пожары Взрывы Москва

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