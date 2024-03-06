Четыре человека погибли на пожаре в Зеленограде

Под Киевом разгорелся масштабный пожар, с которым не могут справиться огнеборцы. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

Автор публикации отметил, что пожарные не могут приступить к тушению огня из-за отсутствия дорог в этот районе. По данным очевидцев, горит жилой массив «Осокорки» в левобережной части Киева. Жителям рекомендовали закрыть окна, чтобы не ощущать запах дыма.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в аквакомплексе самого большого в Швеции парка развлечений Лисеберг произошел мощный пожар. Пострадали десятки посетителей, а легкие ранения получили 12 человек. По данным сайта парка развлечений, огонь охватил один из водных аттракционов за пределами здания, а затем пламя стремительно распространилось на все строение.