Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Якутии

Авария случилась на 37 километре РАД «Умнас». Детей в машинах не было. Трех пострадавших доставили в больницу Покровска, одного на момент публикации сообщения продолжали деблокировать.

На месте работали сотрудники ГИБДД, пожарные и представители службы спасения региона. Причина и обстоятельства ДТП не указываются.

Ранее, 19 марта, в аварии в Чите на улице Николая Островского пострадал ребенок. Столкнулись два автомобиля, и один из них перевернулся на бок. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте. Затем его увезли в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.