Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Подмосковье

«Вечером в одной из квартир города Люберец без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин. Двое женщин в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, люди погибли из-за отравления угарным газом. На месте работают следователи и криминалисты, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

Подмосковная прокуратура также организовала проверку после гибели людей. По уточненной информации, в разных квартирах многоквартирного дома на улице Инициативная нашли тела трех мужчин и женщины, признаки насильственной смерти не обнаружили.

По результатам проверки могут принять меры прокурорского реагирования, если выяснится, что для этого имеются основания., уточнил ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее житель Подмосковья погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе.