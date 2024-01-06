Четыре автомобиля устроили ДТП на МКАД в Москве

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Волгоград, незапланированно сел в самарском аэропорту Курумоч. Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Пока вылет планируется на 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение прав пассажиров, пока они ожидают вылета. Всего на рейсе 130 человек, не считая членов экипажа.

«Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались», - отметили в прокуратуре.

Ранее появилась информация о крушении частного самолета на Карибах. На борту был пилот, мужчина и девочки 10 и 12 лет. Позже стало известно, что погибший мужчина - это немецкий актер Кристиан Оливер , снимавшийся в фильме «Спиди Гонщик». Он летел вместе со своими дочерями с одного из острова Гренадин в Сент-Люсию. Все, кто находился на борту, погибли.