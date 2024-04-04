Четыре автомата нашли в машине племянника российского сенатора

Читайте нас в:

Иса Гермеев попал в незначительную аварию. При осмотре места ДТП полицейские увидели Mercedes-Benz S650 четыре автомата, 701 патрон и семь пистолетов. Ису пока не задержали, сообщила помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина.

В марте агрессивный таксист открыл огонь возле многоэтажки в Люберцах. Водителю не понравился закрытый шлагбаум на въезде во двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В конце февраля пьяные жители Санкт-Петербурга устроили стрельбу в квартире на проспекте Маршала Захарова. Звуки автоматной очереди напугали местных жителей, они вызвали правоохранителей. Силовики взяли квартиру штурмом.