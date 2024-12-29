Четыре авто столкнулись в Хамовниках

Четыре человека погибли и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе недалеко от Ставрополя. В Telegram-канале региональной Госавтоинспекции сообщили, что столкнулись два легковых автомобиля.

Вечером в 17:00 на 11-м километре автодороги «Северный обход города Ставрополя» на территории Шпаковского округа 62-летний местный житель за рулем ВАЗ 2107 по неустановленным причинам не справился с управлением и вылетел на встречную полосу вопреки запрещающей разметке. Произошло столкновение с автомобилем Nissan, едущим по полосе встречного движения.

«На месте автоаварии погибли оба водителя, а также два пассажира ВАЗ 2107, пожилые женщины, личности их устанавливаются. Пассажир Nissan, женщина, с травмами доставлена с 4-ю городскую больницу Ставрополя», - сообщила пресс-служба ГАИ.

По информации автоинспекторов, погибший водитель «семерки» ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа.

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