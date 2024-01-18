18 января 2024, 17:14

Четверо рабочих рухнули с лесов при ремонте фасада вокзала в Ульяновске

Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Четверо мужчин пострадали при падении со строительных лесов во время ремонта фасада железнодорожного вокзала Ульяновск-1 в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

ЧП произошло днем 18 января. Сотрудники компании-подрядчика получили травмы, им оказали необходимую медпомощь.

Следователи Центрального МСУТ СК вместе с сотрудниками полиции осмотрели место падения лесов для выяснения всех обстоятельств падения мужчин.

Проверка по факту происшествия продолжается. Как уточнили в пресс-службе, действия людей, ответственных за организацию ремонта фасада вокзала проверяют по статье о нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

СК РФ
18 января 2024, 15:30
Видео с прогулкой мальчика в нижнем белье по морозу в Перми заинтересовался СК
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств подростков над мальчиком из Перми, который появился в мороз на улице в трусах и шапке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах», - рассказали в СК.

В Сети ранее появилось видео из деревни Кондратово, на котором мальчик в одном нижнем белье и шапке шел по улице. За ним следовали три подростка и подгоняли пинками к магазину. В населенном пункте, который находится в 15 километрах от Перми, до середины января стояли сильные морозы. Правоохранительные органы уже подключились к расследованию издевательств над школьником.

В конце декабря в Уссурийске школьника избили сверстники. Издевательства над подростком снимали на видео под музыку из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пермь Следственный комитет России
18 января 2024, 14:47
Мигранты толпой избили участника СВО в Чехове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участник специальной операции на Украине стал жертвой нападения группы неустановленных иностранных лиц в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Московской области.

По информации ведомства, ЧП произошло 14 января в кафе «Вояж». Между военным и иностранными гражданами возник конфликт, после чего участника СВО избили толпой.

Следователи завели дело по статье «Хулиганство». В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление участников конфликта.

Конфликт с участием участников специальной операции и иностранных граждан также произошел в новогоднюю ночь в Челябинске. Мигранты оскорбили женщину, которая находилась в компании военных, после чего завязалась потасовка. Один из военнослужащих пострадал. СК по Челябинской области показывал задержание участников драки на видео.

Мигранты Военные Чехов Следственный комитет России
18 января 2024, 13:49
Два человека пострадали при пожаре на мебельном складе в Мордовии
Читайте нас в: Google Новости
В результате возгорания на мебельном складе в Саранске пострадали два человека. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.

«При пожаре пострадали двое мужчин», - заявили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале уточнила, что спасатели локализовали распространение огня на площади в 1400 квадратных метров.

«Пострадавшие пытались потушить возгорание самостоятельно», - добавили в главке службы.

Пожар в мебельном цехе по Пролетарской улице в Саранске произошел днем 18 января, «360» показывал кадры с места событий. Изначально МЧС сообщило о пожаре почти на 1800 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
18 января 2024, 12:51
Таксист сбил ребенка на севере Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на Лобненской улице водитель такси сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что ребенка увезли в больницу.

«Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также пообещали, что виновника аварии привлекут к установленной законом ответственности.

Ранее в Рязанской области семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом.

Дети Дороги Москва

Новости по теме