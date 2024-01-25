25 января 2024, 17:37

Четверо мстителей с пистолетом и фаллоимитатором напали на москвича

РИА «Новости»
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В Москве четверо злоумышленников, вооружившись перцовым баллончиком, пистолетом и фаллоимитатором, напали на мужчину. Последнему пытались отомстить за давний дорожный конфликт, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, 24 января четверо мстителей подкараулили мужчину на улице Дыбенко на севере Москвы. Один из нападавших начал избивать его фаллоимитатором и предъявлять претензии. Второй мститель снимал происходящее на камеру телефона, третий - бил ногами, а четвертый - стоял чуть дальше от всех, вероятно, следил, чтобы не было свидетелей.

Телеканал уточнил, что около месяца назад потерпевший поругался с дебоширами на дороге. Он заметил, что четверо молодых людей, находясь в машине, застряли на светофоре, и посигналил им. Тогда обошлось все словесной перепалкой.

Однако вскоре обиженные молодые люди нашли водителя и отомстили. Потерпевший заявил в полицию.

Накануне сотрудники полиции в Москве также задержали 27-летнего водителя такси, напавшего на автомобиль, в котором сидела женщина с ОВЗ. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Драки Избиения Москва
25 января 2024, 17:58
Компенсационные автобусы запустят от станций Чисмена и Волоколамск после ЧП на железной дороге
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Пассажиров от станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления будут доставлять компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Сход снегоочистительной машины на станции Волоколамск произошел в 14:25 при маневровых работах. В результате приостановили движение поездов на участке Волоколамск - Чисмена. На место случившегося направили два восстановительных состава. Действия по ликвидации последствий случившегося координирует специальный штаб.

Транспорт назначили на период восстановительных работ по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины. Автобусы начнут курсировать от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

«Вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Для пассажиров организовано информирование о времени и месте курсирования автобусов», - добавили в МЖД.

Дороги Автобусы Поезда Волоколамск
25 января 2024, 17:52
Иностранца заподозрили в развращении 13-летней девочки на юго-западе Москвы
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На юго-западе Москвы школьница стала жертвой сексуальных домогательств со стороны взрослого мужчины. Подозреваемого задержали и увезли на допрос, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 24 января иностранец рядом с административным зданием на улице Адмирала Ушакова заметил 13-летнюю девочку, которая находилась без взрослых. Воспользовавшись ситуацией, он совершил в отношении ребенка развратные действия.

Школьница рассказала о случившемся родителями, а те обратились в полицию. Вскоре подозреваемого удалось найти и задержать. Сейчас с ним работают следователи.

В ближайшее время следствие попросит суд отправить подозреваемого в изолятор по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Следователи также попросят суд об аресте 30-летнего мужчины, подозреваемого в растлении 11-летней девочки. Предположительно, он приставал к школьнице на автобусной остановке на востоке Москвы.

Задержания Дети Педофилы Москва
25 января 2024, 17:43
Последние секунды полета Ил-76 попали на видео
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В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены последние секунды полета военно-транспортного самолета Ил-76 перед его крушением. На ролике видно, как самолет начинает резко снижаться в безлюдном месте и исчезает за деревьями.

В кадр также попала собака, которая тут же бросилась бежать. Людей в кадре нет.

Ил-76 рухнул в поле в Белгородской области днем 24 января. На месте крушения нашли осколки ракеты. Французские СМИ написали, что ВСУ могли сбить самолет из американского зенитного ракетного комплекса.

На борту были 65 пленных украинских бойцов, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому. На месте катастрофы нашли оба черных ящика самолета.

СБУ возбудила уголовное дело по статье «Нарушение законов и обычаев войны», один из пунктов которой - «Жестокое обращение с военнопленными». За это преступление может грозить пожизненное лишение свободы. В Минобороны России сообщили, что теракт совершила украинская сторона.

Видео Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
25 января 2024, 16:13
Тела двух мужчин нашли в квартире на севере Москвы
Global Look Press
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В квартире на Зеленоградской улице в Москве обнаружили тела двух мужчин. Об организации доследственной проверки сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 25 января в квартире жилого дома на севере Москвы нашли тела двух мужчин без видимых телесных повреждений.

«В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.

Другие подробности происшествия не уточняются. Причины произошедшего установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в другой квартире на севере Москвы обнаружили трупы трех мужчин. На их телах также не обнаружили видимых телесных повреждений.

Следственный комитет России Москва

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