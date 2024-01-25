Четверо мстителей с пистолетом и фаллоимитатором напали на москвича

По данным издания, 24 января четверо мстителей подкараулили мужчину на улице Дыбенко на севере Москвы. Один из нападавших начал избивать его фаллоимитатором и предъявлять претензии. Второй мститель снимал происходящее на камеру телефона, третий - бил ногами, а четвертый - стоял чуть дальше от всех, вероятно, следил, чтобы не было свидетелей.

Телеканал уточнил, что около месяца назад потерпевший поругался с дебоширами на дороге. Он заметил, что четверо молодых людей, находясь в машине, застряли на светофоре, и посигналил им. Тогда обошлось все словесной перепалкой.

Однако вскоре обиженные молодые люди нашли водителя и отомстили. Потерпевший заявил в полицию.

Накануне сотрудники полиции в Москве также задержали 27-летнего водителя такси, напавшего на автомобиль, в котором сидела женщина с ОВЗ. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.