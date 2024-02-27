27 февраля 2024, 13:19

Черный Mercedes загорелся на Лужнецком метромосту в Москве

РИА «Новости»
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Днем 27 февраля на Лужнецком мосту в Москве загорелся черный Mercedes. Автомобиль 2005 года выпуска находился в собственности у нового хозяина последние 11 месяцев. Об этом сообщил источник «360».

По его словам, водитель допускал небольшие нарушения - превышение скорости, но исправно оплачивал штрафы.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за возгорания автомобиля перекрыли движение по мосту в сторону центра. На месте находятся оперативные службы, они выясняют обстоятельства происшествия. В ведомстве не уточнили информацию о пострадавших.

Накануне в Москве загорелся автомобиль в подземном тоннеле. В результате ЧП водитель не пострадал.

Водители Mercedes Москва
27 февраля 2024, 13:53
Десятки единиц оружия изъяли из дома Алена Делона
РИА «Новости»
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Французские власти изъяли более пятидесяти единиц огнестрельного оружия из дома знаменитого 88-летнего актера Алена Делона. Об этом сообщила газета Parisien.

Необходимые разрешения на владение оружием у Делона были, но это не помешало его конфискации. Причиной изъятия могло стать состояние здоровья актера.

В конце января суд ограничил его дееспособность. Адвокат артиста Хироми Роллен выразила тревогу из-за большого количества оружия в его доме, подчеркнув, что актер не получает должного лечения.

За последнее время состояние здоровья Делона стало предметом серьезного внимания и обсуждений среди его семьи и окружения. Прокуратура взяла на контроль ситуацию после обращения младшего сына актера, Алена-Фабьена, указавшего на возможное злоупотребление со стороны его сестры Анушки, утверждая, что она воспользовалась физической слабостью отца.

Конфликт усугубился после того, как Хироми Роллен обвинила детей Делона в попытке убийства отца.

Суд Дети Оружие Актеры
27 февраля 2024, 13:21
Умер актер Павел Жабицкий
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На 45-м году жизни скончался актер и режиссер Павел Жабицкий. Об этом сообщила «Российская газета».

Павел Жабицкий ушел из жизни 23 февраля. Причина смерти неизвестна. Прощание с артистом пройдет 29 февраля.

О кончине артиста стало известно из сообщения на польском кинематографическом портале FilmPolski, информацию о смерти подтвердила его семья.

В актерской карьере Жабицкого - более десятка разнообразных проектов, включая такие фильмы и сериалы, как «Паршивая овца», «Генетический код», «25 лет невинности». Жабицкий также выступал в роли менеджера проектов и ассистента режиссеров в нескольких кинопроизведениях. Популярность артисту принесла роль ксендза Жабы в драме 2018 года «Клир».

Кино Польша Актеры
27 февраля 2024, 13:15
Найденных мертвыми в бытовке в Подмосковье последний раз видели живыми 24 февраля
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Найденных мертвыми в хозяйственной бытовке в Подмосковье мужчину и женщину последний раз видели живыми 24 февраля. Об этом рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией.

Страшную находку обнаружили в хозяйственной бытовке в селе Константиново в Сергиево-Посадском городском округе. Вагончик отапливался печью на дровах.

В этой бытовке нашли тела двух людей с обмороженными и обглоданными ногами без признаков насильственной смерти. Погибшими оказались ранее судимый за кражи 58-летний мужчина и 59-летняя женщина, которая также имеет судимость, но по статье об убийстве. У последней отсутствовала левая лодыжка.

По данным источника «360», мужчина и женщина жили вместе. Последнее время они не выходили с участка из-за обмороженных ног.

Тела нашел местный житель, который утром пришел к погибшим в гости. Мужчина последний раз видел обоих живыми около двух недель назад.

Еще одна местная жительница уточнила, что заходила к погибшим 24 февраля. Она принесла им еду в обеденное время. Тогда мужчина и женщина еще были живы. Что стало причиной смерти, предстоит выяснить специалистам.

По данным РЕН ТВ , ноги трупов обглодали кошки.

Женщины Мужчины
27 февраля 2024, 12:37
Ушедшего с отцовским ружьем молодого человека нашли мертвым в Нижегородской области
РИА «Новости»
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В городе Городец Нижегородской области ушедший из дома с оружием отца молодой человек совершил самоубийство. Об этом «360» рассказала глава одного из местных товариществ собственников жилья.

«Мальчика нашли, труп. Родителям соболезнуем», - сказала она.

Об исчезновении молодого человека с оружием ранее сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области. Правоохранители получили сообщение от местного жителя, что вечером 27 февраля его сын 2005 года рождения ушел из дома с охотничьим ружьем, которое хранилось в сейфе.

На место ЧП прибыли сотрудники МВД и Росгвардии. Силовики выставили наряды в местах предполагаемого появления молодого человека, однако позднее обнаружили его тело.

В октябре 2023 года в Саратовской области подросток начал стрельбу из пистолета на детской площадке , пострадал один ребенок.

Дети МВД РФ Росгвардия Оружие

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