Черный дым и взрывы. Мощный пожар охватил восемь гаражей в Ясеневе

Актер Сергей Десницкий был экстренно доставлен в больницу из своей московской квартиры из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, у 83-летнего заслуженного артиста РСФСР выявили сердечную недостаточность и анемию. Актер испытывал слабость, одышку, отеки и повышенное давление. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, которое осложняется наличием хронических заболеваний.

Десницкий получил известность благодаря своим ролям американских шпионов и чиновников в кино. Он также снялся в фильме «Большая игра», где исполнил роль директора ЦРУ.

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