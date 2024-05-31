31 мая 2024, 13:23

Черный дым и взрывы. Мощный пожар охватил восемь гаражей в Ясеневе

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Восемь гаражей загорелись в московском районе Ясенево на Голубинской улице 31 мая около 12:30. Источник 360.ru сообщил, что в небо поднимаются клубы черного дыма, очевидцы слышали взрывы.

Металлические строения находятся напротив аквапарка. К месту происшествия направили дополнительные силы. Пожар тушат по первому рангу сложности.

Как уточнил источник, полыхают восемь гаражей. Общая площадь пожара - 120 квадратных метров. Спасателям приходится вскрывать помещения.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания неизвестны.

Ранее склад с маслами и железом загорелся в Печатниках. Людей с территории завода вывели до приезда пожарных. Помощь медиков никому не понадобилась.

Пожары Взрывы
31 мая 2024, 14:10
Актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве
Global Look Press
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Актер Сергей Десницкий был экстренно доставлен в больницу из своей московской квартиры из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, у 83-летнего заслуженного артиста РСФСР выявили сердечную недостаточность и анемию. Актер испытывал слабость, одышку, отеки и повышенное давление. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, которое осложняется наличием хронических заболеваний.

Десницкий получил известность благодаря своим ролям американских шпионов и чиновников в кино. Он также снялся в фильме «Большая игра», где исполнил роль директора ЦРУ.

Ранее актрисе Кристине Асмус пришлось срочно обращаться к стоматологу , так как посреди ночи у нее разболелся зуб. Артистка отшутилась, что произошедшее могло стать результатом наговора ее бывших.

Больницы Актеры Москва
31 мая 2024, 13:15
Десятки вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области, движение перекрыли
РИА «Новости»
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В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов. На перегоне Забайкальской железной дороги приостановили движение поездов, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сход состава произошел на 7759-м километре перегона станций Селеткан-Ледяная в Шимановском районе. В результате все 29 вагонов и две опоры получили повреждения. Также оборвались провода контактной сети.

«Пострадавших нет. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются», - отметили в пресс-службе.

На место аварии выехала оперативно-следственная группа. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В начале мая грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. В результате никто не пострадал.

Уголовное дело Дороги Россия Поезда
31 мая 2024, 13:00
Высоковольтный кабель взорвался в Москве, начался пожар
РИА «Новости»
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На севере Москвы при проведении земельных работ оборвался высоковольтный провод. На месте зафиксировали вспышки разрядов электричества, началось возгорание, сообщил источник 360.ru.

Обрыв провода произошел на Зеленоградской улице. Неподалеку находится жилое здание - там из-за аварии начались скачки напряжения.

«Свет в доме есть», - уточнил источник.

О других последствиях случившегося не сообщалось, информации о пострадавших также не поступало.

Накануне в районе Печатников на Южнопортовой улице произошел пожар. Огонь охватил опасный объект - склад с масляными жидкостями и железом. Людей эвакуировали до приезда спасателей, скорая помощь никому не потребовалась.

Пожары Электричество Москва
31 мая 2024, 12:46
«Топил меня в панике». Девушка утонувшего рэпера из Якутии — о попытках спасти его
Unsplash
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Рэпер из Якутии IAN HOPELESS (Айаан Никифоров) утонул в районе Химок на глазах у своей девушки Софии. Она пыталась его спасти, однако он «в панике» только топил ее и ее собаку, рассказала она 360.ru.

«Ему свело ноги, я не справилась с тем, чтобы поддерживать его на плаву. Сама захлебывалась, так как он в панике топил меня каждый раз, когда я к нему подплывала. И мою собаку», - сообщила она.

София описала ситуацию и в соцсетях. По ее словам, у рэпера свело ногу в холодной воде. Кроме Софии, вовремя оказать помощь оказалось некому.

Telegram-канал Shot напомнил, что рэперу было всего 25 лет, его хорошо знали в хип-хоп-сообществе. IAN HOPELESS писал музыку и планировал выпустить новый альбом. Мать молодого человека рассказала изданию, что в день трагедии он и его девушка были абсолютно трезвы и ничего не употребляли.

Ранее в Бурятии 15-летний подросток утонул во время переправы через горную реку Урик.

Якутия Химки Водоемы

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