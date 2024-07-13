13 июля 2024, 14:33

Черные ящики Superjet доставили в МАК для расшифровки

Телеканал «360»
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Бортовые самописцы потерпевшего крушение под Коломной пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 доставили в Межгосударственный авиационный комитет. Об этом сообщил ТАСС.

Черные ящики прибыли в лабораторию 12 июля. Самописцы не пострадали при крушении, специалисты начнут расшифровывать данные 15 июля.

Самолет Sukhoi Superjet вылетел с аэродрома «Третьяково» в Луховицах и разбился около деревни Апраксино. На борту находились три члена экипажа, они погибли. Перед крушением пилоты подавали сигналы бедствия и направили самолет в лесной массив , чтобы избежать жертв среди населения.

По словам очевидцев, перед авиакатастрофой лайнер издавал громкий звук, от него шел черный дым. Одна из жительниц деревни подтвердила, что взрыва не было.

Коломна Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 14:53
Три ребенка пострадали из-за взрыва газового баллона в Подмосковье
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Газовый баллон взорвался во время его установки в частном жилом доме в деревне Савиново городского округа Ступино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Из-за взрыва ожоги получили пять человек: двое взрослых и три ребенка. Пострадавших доставили в больницу, СК возбудил уголовное дело. Ход расследования и его результаты взяла на контроль прокуратура.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости» , двое детей после взрыва попали в реанимацию. В критическом состоянии находится их отец - 32-летний мужчина получил ожоги 80% тела.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Псковской области. Из-за ЧП пострадали два человека.

Дети Газ Взрывы Ступино
13 июля 2024, 14:35
Тело ребенка подняли со дна озера в Зеленограде. Мать сутки не сообщала о гибели сына
Пресс-служба МЧС
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Тело мальчика достали со дна Школьного озера в Зеленограде. Как сообщил источник 360.ru, в полицию обратилась мать мальчика, но лишь на следующий день после того, как он утонул.

На место происшествия 13 июля прибыли водолазы. Оказалось, что подросток ушел под воду накануне. Почему родительница не сообщила о происшествии раньше - неизвестно.

Тело несовершеннолетнего обнаружили спустя час поисков. Подробности ЧП выясняются.

Ранее школьница утонула в Мещерском пруду Москвы. Девочку быстро вытащили из воды, но откачать ее не удалось, ребенок погиб.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Гибнут не только дети, но и взрослые. За прошедшие сутки в реках, озерах и прудах России утонули 22 человека.

Отдых Дети Полиция Водоемы
13 июля 2024, 14:03
Крупный пожар разгорелся в Севастополе
Пресс-служба МЧС
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Крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на участке рядом с улицей Гагарина горят трава и лес. Он отметил, что площадь пожара составила 2,5 гектара, на месте работают огнеборцы и подразделения лесхоза.

Губернатор также обратился к местным жителям и попросил их соблюдать правила безопасности.

Ранее сотрудники крымского главка МЧС потушили пожар в горно-лесной местности около Судака. Огонь распространился на площади в 15 гектаров, ситуацию осложняли жаркая погода и ветер. В ликвидации пожара приняли участие 200 специалистов и 44 единицы техники, в том числе вертолет.

Пожары МЧС РФ Севастополь
13 июля 2024, 13:54
Появились новые кадры с места крушения Superjet в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области продолжают работать следователи и криминалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На видео, которое опубликовал Следком, видны поваленные деревья и обломки судна.

Самолет упал в Подмосковье 12 июля возле деревни Апраксино. Лайнер выполнял испытательный полет, на борту находились три члена экипажа: штурман и два пилота. Все они погибли.

Предварительной причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателей из-за попадания в них птиц. Еще одна версия - неполадки с электроникой.

Экипаж пассажирского лайнера получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки. Лайнер сначала резко потерял высоту, затем пару минут провел в небе, а после сорвался в штопор под Коломной. Местные жители рассказывали, что после падения авиасудна в воздух поднялся столб дыма, напоминающий черный гриб.

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