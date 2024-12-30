30 декабря 2024, 17:05

Черные ящики разбившегося под Актау самолета отправили в Бразилию

РИА «Новости»
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Черные ящики лайнера Azerbaijan Airlines, разбившегося под Актау, отправили в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.

Члены комиссии по расследованию авиакатастрофы также вылетели в Бразилию. В ведомстве пояснили, что у CENIPA есть необходимые технические возможности и лаборатория для считывания самописцев. Также именно Бразилия является страной-производителем воздушного судна Embraer.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на лайнер. По его словам, пассажирское судно могли сбить случайно.

Ранее троих выживших при крушении граждан Киргизии доставили в Бишкек спецбортом. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики под наблюдением врачей.

Бразилия Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 16:24
Автомобиль с семейной парой провалился под лед в Приморье
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Лед реки Раздольной в Приморском крае не выдержал веса выехавшего на него легкового автомобиля с семейной парой. Внедорожник с телами мужчины и женщины водолазы нашли на глубине четырех метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что в месте происшествия толщина льда составляла около пяти сантиметров, что недостаточно, чтобы выдержать вес даже одного человека, не говоря о тяжелой машине.

Прибывшие на место специалисты достали тела погибших из воды.

Спасатели призвали россиян отказаться от выезда машин на замерзшие водоемы в непредназначенных для этого местах и вне ледовых переправ.

«Не пренебрегай предупреждающими знаками - не испытывай судьбу», - призвали в ведомстве.

На минувшей неделе в Мухорском заливе Байкала погиб водитель внедорожника. Мужчина понадеялся на толщину льда замерзшего озера и выехал на него на своем транспортном средстве. Он успел проехать около 600 метров, когда лед треснул и машина ушла ко дну.

МЧС РФ Машины Водоемы
30 декабря 2024, 16:14
Стрельба из-за беляша. Нападение на пенсионера в Санкт-Петербурге сняли на видео
РИА «Новости»
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Пожилой мужчина устроил стрельбу в Санкт-Петербурге, не поделив беляш с другим прохожим. Конфликт развернулся около станции «Проспект Большевиков», сообщил Telegram-канал «78 |Новости».

Нападение произошло около остановки общественного транспорта напротив метро: 66-летний житель Северной столицы ел беляш, когда к нему подошел 68-летний прохожий. Незнакомец начал требовать поделиться с ним выпечкой, а отказ вывел его из себя.

Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз. Одна из пуль попала пострадавшему пенсионеру в лицо. Его госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

Нападавшего удалось задержать на месте. Его скрутил майор милиции в отставке, ставший очевидцем случившегося. Стрелок навредил и ему.

«Мы на дорогу скатились. И он в это время два раза выстрелил. Первый - куртка на плече разорвана, второй - в живот. Ну ничего, я его прижал», - рассказал обезвредивший нападавшего.

Ранее стрелок уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит еще одна статья.

Несколько дней назад в Нижегородской области мужчину расстреляли за попытку защитить девушку от изнасилования. Ему выстрелили в голову шесть раз.

Санкт-Петербург Стрельба Видео
30 декабря 2024, 14:52
Пельмени с сальмонеллой. В Москве дети отравились продуктами из «ВкусВилла»
РИА «Новости»
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В Москве двое детей отравились, поужинав пельменями из магазина сети «ВкусВилл». Роспотребнадзор провел проверку производителя продукции и обнаружил нарушения, сообщил Telegram-канал Baza.

Жительница столицы Анна приобрела пельмени «Мясное ассорти» 28 ноября. Судя по информации на упаковке, изготовило их ООО «Чали» из Орловской области.

После ужина у двоих детей женщины резко поднялась температура до 39 градусов, открылась сильная рвота. Детям потребовалась медицинская помощь. Сама Анна и ее муж не пострадали - в тот вечер они ели другое блюдо.

После случившегося женщина потребовала у «ВкусВилла» компенсацию, но магазин предоставил лишь бонусы, после чего его представители запросили документы о диагнозе и перестали вести диалог с покупательницей.

Не дождавшись реакции, Анна обратилась в Роспотребнадзор. Спустя месяц проверки выяснилось, что в пельменях была сальмонелла. Во «ВкусВилле» заявили, что продукцию уже сняли с продажи.

Ранее стало известно, что СК России допросит поваров сервиса «Кухня на районе» после массового отравления лобио. Тогда к врачам обратились более 100 человек, один из пострадавших умер в больнице.

Продукты Москва
30 декабря 2024, 09:41
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы
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Утром 30 декабря в многоквартирном доме на северо-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже, сообщил источник 360.ru.

Сотрудники спасательных служб прибыли на вызов в район Северное Тушино. Возгорание случилось в девятиэтажном доме на улице Героев Панфиловцев. Металлическую дверь квартиры, откуда шел дым, пришлось вскрыть.

Пожар распространился на площади пять квадратных метров, ему присвоили первый ранг. Квартира оказалась сильно захламлена. Внутри спасатели обнаружили одного погибшего. Работы на месте продолжаются.

Пожары Москва

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