Черные ящики разбившегося близ Актау самолета направят для изучения в Бразилию

«Комиссией по расследованию авиационного происшествия <…> принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, которая также является страной-производителем воздушного судна Embraer», - сообщили в министерстве.

Решение приняли на основании Чикагской конвенции, согласно которой проводящее расследование государство принимает решение о выборе страны для расшифровки черных ящиков. Также учли рекомендации ИКАО и авиационных властей Азербайджана и России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на рухнувший в Актау лайнер. Он отметил, что самолет либо сбили случайно, либо он мог разбиться из-за повреждения и потери управления. Точную причину установят после изучения содержимого черных ящиков.