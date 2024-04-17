Черную змею нашли в подъезде на юго-западе Москвы

По его данным, утром 17 апреля жильцы одного из домов, расположенных на улице Старобитцевской в районе Северное Бутово, обратились к спасателям с просьбой отловить черную змею. Пресмыкающееся находится в подъезде.

Другие подробности уточняются.

Недавно в квартиру жильцов дома на проезде Шокальского заползла змея. Хозяева нашли ее в своей спальне. Они сразу же вызвали представителей экстренных служб. Как выяснилось, незваным гостем оказался маисовый полоз. Предположительно, он мог убежать от своих владельцев.

Ранее зоолог Мария Кулакова рекомендовала при встрече со змеей не трогать ее. По ее словам, если побеспокоить животное, оно может проявить агрессию и напасть на человека.