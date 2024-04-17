17 апреля 2024, 08:27

Черную змею нашли в подъезде на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы в подъезде обнаружили черную змею. На место выехали специалисты, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, утром 17 апреля жильцы одного из домов, расположенных на улице Старобитцевской в районе Северное Бутово, обратились к спасателям с просьбой отловить черную змею. Пресмыкающееся находится в подъезде.

Другие подробности уточняются.

Недавно в квартиру жильцов дома на проезде Шокальского заползла змея. Хозяева нашли ее в своей спальне. Они сразу же вызвали представителей экстренных служб. Как выяснилось, незваным гостем оказался маисовый полоз. Предположительно, он мог убежать от своих владельцев.

Ранее зоолог Мария Кулакова рекомендовала при встрече со змеей не трогать ее. По ее словам, если побеспокоить животное, оно может проявить агрессию и напасть на человека.

Спасатели Москва Змеи
17 апреля 2024, 08:56
Жителей более 40 улиц эвакуировали за ночь в Кетово
РИА «Новости»
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Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

В Курганской области сохраняется сложная паводковая ситуация. При этом многие жители сначала отказались эвакуироваться , несмотря на предупреждения о надвигающейся волне паводка. Они не поверили в серьезность угрозы. Губернатор Вадим Шумков неоднократно призывал людей собрать вещи и выехать из зоны подтопления.

Ранее местная жительница Мария рассказала, что Тобол уже заполнился , идет по рукавам. Микрорайоны и садовые некоммерческие организации уходят под воду.

По данным на 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 метров 36 сантиметров.

«Уровень воды в районе Кургана продолжает расти. Преодолена опасная отметка», - передали власти.

В районе Кургана вода в реке Тобол тоже стремительно поднимается, за два часа ее уровень вырос еще на 18 сантиметров и достиг 883 сантиметров. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа нужно срочно эвакуироваться, сообщили в администрации.

Дети Курган Паводки Курганская область Животные Реки
17 апреля 2024, 08:45
Жителей Тюменской области начали эвакуировать из Ишимского района
РИА «Новости»
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Власти Ишимского района Тюменской области объявили эвакуацию жителей из вероятной зоны затопления. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Из-за паводков свои дома придется покинуть жителям 14 сел и деревень. В список подлежащих эвакуации населенных пунктов вошли поселки Плодопитомник, Дом Отдыха, Детского санатория, Детский дом 29, деревни Синицына, Симаново, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова, села Боровое, Заворохино, Плешково и Клепиково.

«Необходимо взять с собой документы, лекарства, вещи», - предупредили в администрации.

Ранее о срочной эвакуации заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он призвал жителей районов в зоне риска подтоплений собрать ценные вещи и немедленно покинуть дома. По его словам, уровень воды в реке Ишим будет подниматься. Губернатор добавил, что власти организуют пункты временного размещения и обеспечат пострадавших от паводков всем необходимым.

Наводнения Эвакуации Реки
17 апреля 2024, 07:41
Сгоревший в Бурятии дом с тремя погибшими сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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В Джидинском районе сгорел двухквартирный дом. Спасатели обнаружили тела женщины и двух детей, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Бурятия.

Пожар произошел 16 апреля в селе Петропавловка, загорелся двухквартирный жилой дом. К тушению привлекли девять человек и три единицы техники. Пресс-служба министерства показала видео, на котором огонь, несмотря на усилия спасателей, быстро распространялся по крыше одноэтажки.

В одной из комнат обнаружили тела матери и двух детей. В 23:04 (18:04 по московскому времени) возгорание локализовали на площади 54 квадратных метра, почти через два часа ликвидировали на 45 квадратных метрах. К месту пожара приехал дознаватель МЧС России.

Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Прокуратура Бурятии сообщила, что погибли 25-летняя женщина и дети в возрасте трех и четырех лет.

В Евпатории сгорел контактный зоопарк. Спаслись сотрудница и несколько животных.

Пожары Дети МЧС РФ Бурятия
17 апреля 2024, 05:58
Жители Крыма сообщили о звуках взрывов
РИА «Новости»
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Жители северной части Крыма услышали в ночь на 17 апреля громкие звуки. После которого начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. При этом официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью беспилотников.

Пять дронов уничтожили утром 14 апреля над акваторией Черного моря.

ВСУ постоянно пытаются атаковать Крым, однако системы ПВО России оперативно перехватывают все выпущенные в сторону региона беспилотники и снаряды. Например, 10 апреля в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

За день до этого жители города тоже слышали громкие звуки. Как отметил губернатор региона Михаил Развожаев, они произошли из-за срабатывания системы автоматической ликвидации низколетящей воздушной цели над Черным морем. Ни один социальный и гражданский объект не пострадал.

Беспилотники Крым Взрывы Россия

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