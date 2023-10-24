Черноморский флот начал отбивать возможную атаку подводных дронов ВСУ

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Обломок снаряда рухнул возле театра Луначарского. Как стало известно позже, для этой атаки украинские военные использовали французскую ракету.

Осенью 2023 года Севастополь неоднократно становился целью ударов ВСУ. В пятницу, 20 октября, система ПВО сбила ракету над морем в районе Любимовки. В среду, 18 октября, в городе несколько раз за день объявляли воздушную тревогу.

Как стало известно, в этот день Черноморский флот отражал атаку воздушных целей на город. В частности, в районе села Кара-Кобы была сбита ракета. Боевая часть снаряда сдетонировала на земле - в поле. В результате взрыва никто не пострадал.