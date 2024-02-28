28 февраля 2024, 23:02

Чемпиона России по лыжным гонкам арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети

РИА «Новости»
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Центральный районный суд Сочи назначил двукратному чемпиону России по лыжным гонкам Николаю Зимиреву административный арест за демонстрацию флага экстремистов. Информацию опубликовали на сайте суда.

Зимирев опубликовал на своей странице в соцсетях флаг - символ запрещенной украинской организации «Легион „Свобода России“»*. В документе указали, что изображение полотнища, представляющего собой измененный флаг России с тремя горизонтальными полосами, появилось на публичной странице спортсмена.

Таким образом оно стало доступным для широкого круга пользователей, что является правонарушением. Действия Николая Зимирева расценили, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В постановлении суда отметили, что фигурант свою вину не признал, он проведет ближайшие 15 суток под арестом.

Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Местная жительница заплатила 4,5 тысячи рублей.

* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

Штрафы Спортсмены Россия Экстремизм
28 февраля 2024, 23:32
«Оглушительный взрыв». Исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия» попала под обстрел в Кременной
РИА «Новости»
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Певица и блогер Анири, исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия», попадала под обстрел во время выступления в госпитале в Кременной. Об этом она сама рассказала изданию mk.ru.

Певица в составе агитбригады «ZVездный десант» приехала в Кременную для выступления в госпитале и попала под обстрел. Силы ПВО сбили ракету прямо над медицинским учреждением.

«Раздался оглушительный взрыв. Я уже привыкла к звукам взрывов, к выстрелам, но такое я слышала впервые. - Вторую ракету отразить не удалось, и она сильно ранила парня неподалеку от нас», - рассказала певица.

Певица добавила, что уже попадала в опасные ситуации в этом районе. Во время ее прошлого приезда в Кременную зашли три украинские диверсионные группы, бой с ними шел на соседней улице.

В начале февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты ТАСС и «Первого канала» попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. В результате ЧП никто не пострадал.

Штрафы Спортсмены Россия Экстремизм
28 февраля 2024, 22:13
Молящуюся ананасам голую москвичку отправили из магазина в психушку
Freepik
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Обнаженную жительницу Москвы, которая молилась на банки с консервированными ананасами в столичном магазине, отправили в психушку. Девушка бросалась на покупателей и просила отвести ее к «отцу по имени Вечность», сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, проживающая в элитном доме на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово девушка приехала в магазин, расположенный в другой части столицы. Там она разделась догола, села на пол перед витриной и стала поклоняться ананасам.

Полицейские попытались ее увести, но девушка начала кидаться на людей, смеяться и объяснять свое поведение якобы волей Всевышнего.

«Сотрудники доставили ее сначала в отделение, а уже оттуда - в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Диагноз предстоит установить специалистам», - уточнил канал.

Ранее многодетная москвичка, посещающая тренинги на фоне депрессии, потеряла две квартиры, офис и попала в психиатрическую больницу.

Магазины Полиция Продукты Психология Москва
28 февраля 2024, 22:04
Три ребенка устроили катания на льдине в Новгородской области
Пресс-служба МЧС
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Три ребенка взяли с собой собаку и отправились в плаванье на льдине по реке Шелонь в Новгородской области. Мальчиков заметили прохожие и сообщили спасателям. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели вытащили несовершеннолетних на берег и передали их сотрудникам полиции. В МЧС напомнили россиянам, что детей нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, им необходимо рассказать о том, насколько опасно выходить на тонкий лед.

В конце января 78-летняя москвичка едва не утонула в реке Сетунь , спасая свою собаку. Во время прогулки ее питомец упал в воду. Пенсионерка бросилась на помощь, вытащила пса, но сама выбраться уже не смогла. Прохожие тоже не смогли помочь женщине и вызвали полицию. Полицейские вытащили пенсионерку из воды и пригласили погреться в служебный автомобиль до приезда медиков.

Спасатели Дети МЧС РФ Собаки Россия Полиция
28 февраля 2024, 21:58
Подросток пропал в Екатеринбурге более двух суток назад
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, еще ищут уже вторые сутки. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

«27 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем районе», - уточнили на сайте отряда.

Мальчик пропал в Верх-Исетском районе города. По внешним приметам - ребенок ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами.

На момент пропажи был одет в черные джинсы, черные ботинки, белую кофту и красно-черную куртку.

Ранее полицейские нашли пропавшую 15-летнюю школьницу в Подмосковье. Девочку искали с 19 февраля, когда ушла из дома в салон красоты и больше не вернулась.

До этого следователи сообщили, что под Псковом обнаружили тело пропавшей почти два месяца назад девочки. Ребенка искали с начала 2024 года.

Дети Волонтеры Екатеринбург Полиция

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