Чемпиона России по лыжным гонкам арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети

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Зимирев опубликовал на своей странице в соцсетях флаг - символ запрещенной украинской организации «Легион „Свобода России“»*. В документе указали, что изображение полотнища, представляющего собой измененный флаг России с тремя горизонтальными полосами, появилось на публичной странице спортсмена.

Таким образом оно стало доступным для широкого круга пользователей, что является правонарушением. Действия Николая Зимирева расценили, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В постановлении суда отметили, что фигурант свою вину не признал, он проведет ближайшие 15 суток под арестом.

Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Местная жительница заплатила 4,5 тысячи рублей.

* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.