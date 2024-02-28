Чемпиона России по лыжным гонкам арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети
Центральный районный суд Сочи назначил двукратному чемпиону России по лыжным гонкам Николаю Зимиреву административный арест за демонстрацию флага экстремистов. Информацию опубликовали на сайте суда.
Зимирев опубликовал на своей странице в соцсетях флаг - символ запрещенной украинской организации «Легион „Свобода России“»*. В документе указали, что изображение полотнища, представляющего собой измененный флаг России с тремя горизонтальными полосами, появилось на публичной странице спортсмена.
Таким образом оно стало доступным для широкого круга пользователей, что является правонарушением. Действия Николая Зимирева расценили, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики.
В постановлении суда отметили, что фигурант свою вину не признал, он проведет ближайшие 15 суток под арестом.
Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Местная жительница заплатила 4,5 тысячи рублей.
* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.