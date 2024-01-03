Чемпион России по баскетболу среди молодежи исчез в Красноярске

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Красноярские волонтеры разместили ориентировку на поиск в соцсетях 1 января.

Согласно предварительной информации, спортсмен ушел из дома ночью 30 декабря, приблизительно в 03:30. На нем была серая шапка, белая синтепоновая куртку, салатовая кофта, черные джинсы и кроссовки. Парень также взял с собой мобильный телефон.

Приметы пропавшего: рост 205 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, глаза карие. Среди особых примет отметили родинку на правой щеке и татуировку на левом предплечье с изображением Джокера.

Петухов является воспитанником красноярского «Енисея» и московского ЦСКА. С 2020 по 2023 год Петухов играл за столичный ЦСКА.

В составе столичного клуба баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ. Он перешел в «Барнаул» прошлым летом. В текущем сезоне Петухов успел провести шесть матчей.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву обнаружили спустя сутки поисков в кинотеатре одного из торговых центров Москвы.