Чемпион Европы по боксу заступился за подростка и лишился глаза

По данным канала, Двали приехал в Крым проводить мастер-класс. После утренней пробежки он увидел, как толпа мужчин избивает подростка, и вступился за него. В жесткой драке ему выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

Сейчас спортсмен находится в больнице в Москве. Он заявил, что уже не сможет вернуться на ринг, а зрение на единственном оставшемся глазу со временем, скорее всего, будет падать.

Двали написал заявление в полицию. Подозреваемых ищут.

В июле в центре Москвы избили бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.