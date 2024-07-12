Чемодан с телом мальчика на помойку могла выбросить мать

«Следствием установлено, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница города Перми», - передали в Следкоме.

Мертвого ребенка, спрятанного в чемодан, нашел прохожий. Мальчик был изувечен: на его теле обнаружили колото-резаные ранения и следы удушья. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Консьержка дома, где жил погибший, заявила, что у него была любящая и благополучная семья. По ее мнению, мать хорошо занималась своими детьми.

Ранее жителя Бурятии обвинили в убийстве четырехлетнего пасынка. Мужчина избил мальчика до смерти, а затем спрятал тело в стиральной машине. Отчим сложил одеяло в детской кроватки таким образом, что оно имитировало формы ребенка и соврал родственникам, что тот спит.