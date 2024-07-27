Челябинские спасатели утром приступят к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы
Спасатели МЧС в Челябинской области утром приступят к аварийно-восстановительным работам по ликвидации последствий прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», - заявил замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Сергей Шатилов.
Жители близлежащих поселков эвакуированы, ликвидацией последствий займутся 170 человек и 60 единиц техники.
На Киолимском водохранилище в Карабашском городском округе из-за сильных дождей прорвало дамбу. Общая длина плотины составляет 500 метров.