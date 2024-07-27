27 июля 2024, 03:36

Челябинские спасатели утром приступят к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы

РИА «Новости»
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Спасатели МЧС в Челябинской области утром приступят к аварийно-восстановительным работам по ликвидации последствий прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», - заявил замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Сергей Шатилов.

Жители близлежащих поселков эвакуированы, ликвидацией последствий займутся 170 человек и 60 единиц техники.

На Киолимском водохранилище в Карабашском городском округе из-за сильных дождей прорвало дамбу. Общая длина плотины составляет 500 метров.

Спасатели Челябинская область МЧС РФ Россия Работа
27 июля 2024, 01:11
Ребенок сбежал из детского сада в Москве, проник в ТЦ и рухнул со второго этажа
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Ребенок шести-семи лет упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве и получил тяжелые травмы. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

В публикации показали видео с камер видеонаблюдения. На них видно, как ребенок залез на перила, потерял опору и упал.

По данным прокуратуры, мальчика госпитализировали.

Как заявили в Telegram-канале «Московское образование» ребенок сбежал из детского сада. Он проник в торговый центр, расположенный недалеко от учреждения, и начал кататься на перилах. В итоге мальчик сорвался. Сейчас медики оказывают ему помощь. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее семилетний ребенок из Выборга попал в больницу после неудачного падения с велосипеда. Мальчик съезжал с горки и покалечился.

Дети Детские сады Москва
26 июля 2024, 23:40
Самодельный самогонный аппарат послужил причиной пожара в Ульяновске
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Пожар в Ульяновске полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС России. Погибли три человека, среди них один ребенок. Пожарные выдвинули предварительную версию причины возгорания.

«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», - указали в ведомстве.

Из горящего дома эвакуировали 87 человек, в том числе 12 детей. Пожарные спасли 25 жильцов из охваченного огнем дома.

Ранее пожар начался в хозяйственной постройке в деревне Константиновка в Раменском городском округе. Огонь был таким сильным, что столбы черного дыма увидели за много километров.

Пожары Россия Константиновка
26 июля 2024, 22:39
Автодорогу под Челябинском затопило из-за прорыва плотины в Киалимском водохранилище
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В Челябинской области автодорогу Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 километр затопило в связи с прорывом дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщил региональный Миндортранс в Telegram-канале.

«Из-за резкого повышения уровня воды произошел прорыв дамбы в Киалимском водохранилище, в результате чего участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 километр оказался затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», - написали в публикации Миндортранса.

Ранее в Карабашском округе объявили режим ЧС. Местных жителей начали эвакуировать. Из-за дождей и повышения притока воды к водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы. По данным МЧС, эвакуировали 20 человек, в двух школах в Карабаше развернули пункты временного размещения.

Челябинская область МЧС РФ
26 июля 2024, 21:48
В Челябинской области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
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Режим ЧС объявили в Карабашском округе Челябинской области после прорыва плотины. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в беседе с РИА «Новости».

«Мне сообщили, что ввели [режим ЧС]», - ответил собеседник агентства.

До этого МЧС России сообщило об эвакуации жителей региона. Из-за дождей и повышения притока воды к Киолимскому водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы.

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее дамбу прорвало в Омской области. Спасатели тоже начали эвакуацию жителей. По словам депутата ГД Андрея Алехина, ЧП началось в деревне Ашеваны.

Челябинская область Россия Эвакуации

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