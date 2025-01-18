18 января 2025, 19:24

Челябинские спасатели на руках вынесли провалившуюся под лед лошадь

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В Челябинской области провалившуюся под лед замерзшего водохранилища лошадь вытащили спасатели. Животное достали из полыньи в нескольких километрах от города Карталы. Наткнулись на него рыбаки, сообщила областная поисково-спасательная служба.

Добравшиеся до водохранилища спасатели увидели, что лошадь ушла под воду почти полностью. Над поверхностью оставалась только голова.

Спасатели выпилили во льду дорожку к суше и изготовили носилки из альпинистского снаряжения. Замерзшую в ледяной воде лошадь 10 спасателей вынесли на руках. Передвигаться самостоятельно животное не могло.

Оказавшись на суше, спасатели и хозяин лошади помогли ей подняться на ноги. Владелец поблагодарил специалистов за спасение и находку. Он пояснил, что животное убежало из деревни, расположенной в нескольких километрах.

В минувший четверг столичные спасатели вытащили из Москвы-реки провалившуюся в полынью собаку в Крылатском. Спасенное животное доставили до суши на катере, где передали в руки хозяина.

Спасатели Челябинская область Животные
18 января 2025, 18:45
Аварию с двумя погибшими и взорвавшейся машиной в Лефортове сняли на видео
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Кадры смертельной аварии на Юго-Восточной хорде в Москве оказались в распоряжении у 360.ru. Двое погибли, еще один человек пострадал.

ДТП произошло вечером 18 января на Московском скоростном диаметре в районе Лефортово. Врезавшийся в столб автомобиль разорвало на части, он загорелся и через несколько секунд взорвался.

Два человека погибли, еще один пострадал. Полностью охваченную пламенем машину потушили прибывшие на вызов сотрудники спасательных служб.

Ранее стало известно, что женщина погибла при падении автомобиля в Обводный канал Санкт-Петербурга. По предварительной информации, Mercedes упал в воду после удара другого авто - Škoda.

ДТП Видео Москва
18 января 2025, 18:44
Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
Global Look Press
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Неизвестный в Тель-Авиве напал на прохожих с ножом, несколько человек получили ранения. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

ЧП произошло на улице Левонтин. Пострадали несколько человек, среди них мужчина 30 лет. С серьезными ранами его срочно отвезли в больницу. Издание Ynet со ссылкой на полицию отметило, что нападавшего застрелил прохожий.

По предварительным данным, им оказался 19-летний палестинец, проникнувший в Израиль нелегально. На место происшествия направили крупные силы полиции, в том числе вертолет, силовики прочесывают территорию.

В октябре мужчина также напал на прохожих в израильском городе Хадере. Тогда ранения получили шестеро , среди них мужчина 70 лет. Всех раненых своевременно доставили в ближайшую больницу.

Израиль
18 января 2025, 17:29
Женщина погибла при падении машины в Обводный канал Санкт-Петербурга
Пресс-служба МЧС
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Тело женщины нашли в салоне упавшего в Обводный канал легкового автомобиля в Санкт-Петербурге. Спутницу погибшей успели вытащить из воды спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что поврежденную машину вытащили из канала при помощи автокрана.

По предварительным данным , Mercedes улетел в Обводный канал от удара проезжавшего мимо автомобиля Škoda.

В пресс-службе городского главка МВД уточнили, что столкновение произошло около 13:29. От удара иномарка сбила решетку ограждения на набережной и упала в воду.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что на помощь находившимся в салоне машины людям бросились прохожие, которые вытащили одну из девушек.

Телеканал «Звезда» уточнил, что обернувшаяся падением машины в воду авария произошла на перекрестке Обводного канала и улицы Рыбинской.

Санкт-Петербург ДТП МЧС РФ
18 января 2025, 17:21
Влетевшую в столб машину разорвало на части в Лефортове
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Автомобиль врезался в столб и загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в спасательную службу 18 января в 16:47. На Московском скоростном диаметре в районе Лефортово машина врезалась в столб на высокой скорости.

От столкновения транспортное средство разорвало на части. Автомобиль загорелся, а через несколько минут взорвался. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают спасатели.

Две полосы движения в сторону шоссе Энтузиастов перекрыли.

Ранее пять человек пострадали при падении машины в реку на юге столицы. В Москву-реку на Нагатинской набережной рухнул внедорожник Chevrolet Tahoe. Водителя и пассажиров достали из воды спасатели на катере. Автомобиль удалось поднять при помощи крана.

ДТП Москва

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