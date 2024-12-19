Челябинцы сообщили об оцеплении Дворца культуры железнодорожников

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На видеозаписи, опубликованной изданием, видно как рядом с ДК ЖД ходят люди с автоматами. На территории также заметили полицейские машины.

«Группа людей с оружием прошла с парковки ко входу во дворец, территорию оцепили», - уточнили журналисты.

По данным источника 74.RU в силовых структурах, сегодня рядом с дворцом культуры проходят учения сразу нескольких ведомств.

Накануне работники «Мособлпожспаса» приняли участие в общеобластных учениях по эвакуации. На тренировке спасатели отработали действия при ЧС.