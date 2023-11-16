Человеку зажало ногу эскалатором в московском ТЦ

Помощь потребовалась взрослому человеку в здании ТЦ на Новом Арбате. Пока неизвестно, какие травмы получил посетитель магазина. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Северном Бутове на юго-западе Москвы водитель застрял между двух автомобилей. Мужчина пытался остановить машину, в которой не сработал ручник. Автомобиль «слетел» со стояночного тормоза и покатился в сторону другой машины.

В октябре машиниста зажало в кабине в результате столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве. Из-за ЧП приостановили движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровки».