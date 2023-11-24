Человеку оторвало кисть в ДТП с двумя грузовиками в Новой Москве
На 245-м километре ЦКАД столкнулись грузовик и фура. В результате аварии серьезно пострадал один из водителей — ему оторвало кисть руки. О происшествии сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, второй водитель не получил серьезных травм. Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали.
На месте аварии в сторону Киевского шоссе перекрыли три полосы движения. Там начали работать сотрудники экстренных городских служб.
А на юге столицы сын директора Балаковской АЭС на автомобиле Lexus сбил двух девушек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.
Авария произошла с утра в пятницу на Большой Тульской улице в районе дома 11.
Также иномарка сбила подростка на автобусной остановке на севере города. Недалеко от парка Березовая роща в Хорошевском районе пострадала в аварии девочка приблизительно 13-ти лет.