Человеку оторвало кисть в ДТП с двумя грузовиками в Новой Москве

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По его информации, второй водитель не получил серьезных травм. Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали.

На месте аварии в сторону Киевского шоссе перекрыли три полосы движения. Там начали работать сотрудники экстренных городских служб.

А на юге столицы сын директора Балаковской АЭС на автомобиле Lexus сбил двух девушек. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла с утра в пятницу на Большой Тульской улице в районе дома 11.

Также иномарка сбила подростка на автобусной остановке на севере города. Недалеко от парка Березовая роща в Хорошевском районе пострадала в аварии девочка приблизительно 13-ти лет.