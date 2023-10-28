Человека спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

По словам собеседника, прибывшие на место спасатели увидели сильный дым, идущий из окна второго этажа, а также взрослого и двух детей, которые выбрались на козырек подъезда, спасаясь от огня. Их пришлось снимать при помощи выдвижной лестницы.

Поднявшись к горящей квартире спасатели услышали крики, которые доносились изнутри. В помещении они нашли человека, которого срочно вывели и передали прибывшим на место медикам.

Спасатели разделились. Пока одни тушили пламя, другие вывели из дома еще четверых человек. По предварительным данным, пожар возник в двухкомнатной квартире и охватил личные вещи и мебель. Общая площадь распространения огня составила 15 квадратных метров. Пламя оперативно потушили.