28 октября 2023, 15:55

Человека спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

РИА «Новости»
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Пожар охватил квартиру в многоэтажке в московском районе Марьина Роща. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, прибывшие на место спасатели увидели сильный дым, идущий из окна второго этажа, а также взрослого и двух детей, которые выбрались на козырек подъезда, спасаясь от огня. Их пришлось снимать при помощи выдвижной лестницы.

Поднявшись к горящей квартире спасатели услышали крики, которые доносились изнутри. В помещении они нашли человека, которого срочно вывели и передали прибывшим на место медикам.

Спасатели разделились. Пока одни тушили пламя, другие вывели из дома еще четверых человек. По предварительным данным, пожар возник в двухкомнатной квартире и охватил личные вещи и мебель. Общая площадь распространения огня составила 15 квадратных метров. Пламя оперативно потушили.

Пожары Москва 2023
28 октября 2023, 15:41
Дело об истязании возбудили после обнаружения младенца в захламленной квартире в Москве
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело из-за истязания восьмимесячного ребенка в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

По данным следствия, мальчика нашли в квартире в ночь на 28 октября. Помещение оказалось сильно захламлено. Прибывшие на место специальные службы экстренно госпитализировали ребенка.

Мать мальчика задержали. Ее доставили в подразделение СК для допроса. Установлено, что ранее женщину лишили родительских прав в отношении двух других детей.

Ранее стало известно, что блогер-сыроед из Сочи, которого обвиняют в голодной смерти сына , не признал вину. Медики диагностировали у ребенка истощение организма, а по пути в больницу он умер.

Дети Следственный комитет России Москва 2023
28 октября 2023, 14:54
МИД раскрыл подробности атаки трех беспилотников на Курскую АЭС
РИА «Новости»
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Представитель МИД России Мария Захарова сообщила подробности террористической атаки со стороны ВСУ на Курскую АЭС. Комментарий дипломата появился в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что 26 октября ВСУ целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами.

Один из дронов, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других беспилотника рухнули на комплекс административных зданий станции.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», - подчеркнула она.

Накануне представители Курской АЭС сообщили, что объект работает в штатом режиме. В результате атаки дронов никто не пострадал. Радиационный фон на территории станции также находится в норме.

Мария Захарова МИД РФ АЭС
28 октября 2023, 14:40
Названа предварительная причина экстренной посадки самолета в аэропорту Самары
РИА «Новости»
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Летевший из Москвы в Бишкек самолет киргизской компании Avia Traffic совершил экстренную посадку в аэропорту Самары по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что посадка в аэропорту Курумоч прошла благополучно. Никто из находящихся на борту 190 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Куйбышевская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров, которым придется дождаться возобновления рейса.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что решение об экстренной посадке экипаж Airbus A320 принял из-за неисправности правого двигателя.

Собеседник авторов сообщения, что во время посадки мотор издавал сильный гул. Разворот борта в сторону аэропорта Самары произошел во время пролета над селом Шапошниково недалеко от границы с Казахстаном.

Ранее СМИ сообщили, что для посадки в аэропорту Самары экипаж летящего из Москвы в Бишкек самолета подал сигнал бедствия.

Киргизия Прокуратура РФ Самолеты Россия
28 октября 2023, 13:33
Подавший сигнал бедствия самолет Москва — Бишкек приземлился в Самаре
РИА «Новости»
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Подавший сигнал бедствия самолет рейса YK884, следующий из Москвы в Бишкек, приземлился в Самаре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность двигателя. На борту находились 190 человек, среди них шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В субботу стало известно, что самолет Airbus A320-231 подал сигнал бедствия в небе над Самарой. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее сигнал тревоги подал пассажирский лайнер, следующий в Москву из Мурманска. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево , никто из пассажиров не пострадал.

Самолеты Россия

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