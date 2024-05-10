Человека ранили ножом на севере Москвы
Правоохранители выехали на улицу 8 Марта в Москве после сообщения о ножевом ранении. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
«По предварительным данным, все произошло в многоэтажном доме, в квартире на 12-м этаже», - уточнил он.
На месте ЧП также работала скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее бывший муж набросился на жену с ножом , когда она была в примерочной торгового центра в Москве. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего сразу же задержали, суд арестовал его на время следствия.