Человек упал под поезд и умер на Курском вокзале в Москве
Человек упал на железнодорожные пути на Курском вокзале в Москве. В результате он скончался. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме.
Как человек оказался на рельсах - пока неизвестно. Правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего.
Похожий случай ранее произошел на станции «Выставочный центр» в Москве. Женщину, которая упала на пути монорельса, экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Ранее в Москве случился сбой на оранжевой ветке из-за человека , погибшего при падении на пути на станции метро «Профсоюзная».