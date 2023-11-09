Человек упал под поезд и умер на Курском вокзале в Москве

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По его информации, пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь им не удалось. Сейчас Курский вокзал работает в штатном режиме.

Как человек оказался на рельсах - пока неизвестно. Правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего.

Похожий случай ранее произошел на станции «Выставочный центр» в Москве. Женщину, которая упала на пути монорельса, экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Москве случился сбой на оранжевой ветке из-за человека , погибшего при падении на пути на станции метро «Профсоюзная».