Человек упал на пути на станции метро «Лубянка»

По информации собеседника, человек упал под поезд, который стоял на станции. Рельсы на время спасательной операции обесточили.

Позже стало известно, что мужчину нашли с признаками жизни и подняли на платформу. Пострадавшему, им оказался 30-летний мужчина, оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи - ему наложили повязку на голову.

Источник сообщил, что движение поездов по данному направлению восстановлено.