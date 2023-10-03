Человек упал на пути на Сокольнической линии московского метро

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«На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - уточнили в ведомстве.

Как пассажир оказался на рельсах - пока неизвестно. О его состоянии также не уточняется. Все причины и обстоятельства проихошедшего установят правоохранители.

UPD: представители дептранса добавили, что движение на Сокольнической линии уже вводится в график.

Ранее в Москве произошел сбой на оранжевой ветке из-за человека , погибшего при падении на пути на станции метро «Профсоюзная». Движение поездов на этом отрезке временно останавливали.