Человек упал на пути на серой ветке московского метро
На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве человек упал с платформы на пути. Из-за этого интервалы движения составов на время увеличили, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.
«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - заявили в ведомстве.
Пресс-служба дептранса добавила, что движение поездов перекрыли от станции «Серпуховская» до «Савеловской». В обратном направлении интервал между составами увеличили.
Другие подробности происшествия не уточняются. О состоянии упавшего на рельсы человека также не сообщается.
Накануне в Москве мужчина погиб под колесами электрички. ЧП произошло на станции «Ростокино».